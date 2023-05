Meteo, brutte notizie: ecco fino a quando durerà il brutto tempo

Il mese di maggio non è iniziato nel migliore dei modi per quanto riguarda il meteo. Di solito avvicinandosi all’estate dovremmo assistere a giornate miti, di sole, ma in questo 2023 non è così. Colpa di una reiterata discesa di perturbazioni dal Nord Europa e dall’Atlantico, la nostra penisola è teatro di acquazzoni anche di forte intensità a livello locale e temperature che restano sempre a metà strada tra il freddo e il caldo. La cattiva notizia è che questa condizione persisterà ancora per qualche giorno, almeno fino al 20 di questo mese.

Non significa che pioverà dalla mattina a sera ma se uscite di casa sarebbe meglio sempre portare con sé un ombrello perché improvvisamente potrebbe piovere così come improvvisamente uscire un sole cocente. Vediamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, che tempo farà questo weekend

Partendo dalla giornata di oggi sabato 13 maggio le previsioni parlano ancora di instabilità al Nord con una intensificazione a partire dal pomeriggio/sera sulla Val Padana centro-occidentale e i rispettivi settori alpini, Liguria e Appennino emiliano, con rovesci e temporali localmente accompagnati da grandine.

Al Centro sul versante tirrenico in arrivo piogge e temporali dal pomeriggio con sconfinamento fino alle coste abruzzesi. Al Sud ci saranno i maggiori eventi piovosi ancora sulle zone tirreniche e in Sicilia. Le temperature saranno stabili su tutte le regioni.

Domenica 14 maggio invece al Nord la situazione migliorerà leggermente e la giornata inizierà soleggiata. Dal pomeriggio ritornerà l’instabilità sulle zone alpine, specialmente sui settori centro-orientali. Precipitazioni sparse anche sul levante ligure ed Emilia Romagna.

Al Centro ancora piogge su Toscana, Umbria e Lazio anche di forte intensità in alcune zone, poi in serata la situazione migliorerà.

Al Sud al mattino la pioggia interesserà la Puglia con schiarite altrove. Ma dal pomeriggio si prevedono rovesci sparsi anche su Sicilia e Campania. In Sardegna tempo variabile sul versante tirrenico, con qualche rovescio. Le temperature saranno in aumento e al Sud in alcune zone si dovrebbe arrivare anche a toccare i 28° in Sicilia.

Le previsioni della prossima settimana

Nella giornata di lunedì sarà ancora il Sud protagonista del maltempo con numerose precipitazioni in Sicilia, Abruzzo, Molise e Lazio, con rischio di forti temporali nelle zone tirreniche. In serata sono attese forti piogge in Campania. La giornata sarà molto ventosa.

Martedì il maltempo si sposterà nelle regioni centrali soprattutto sulla Romagna e le regioni tirreniche. La giornata continuerà ad essere molto ventosa al Sud e sulle isole. A partire da mercoledì la situazione dovrebbe iniziare a migliorare con tempo più soleggiato al Nord e sulle Isole e qualche temporale ancora probabile nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature saranno in aumento. Purtroppo anche nella seconda parte della settimana non ci sarà traccia dell’alta pressione e bisogna aspettarsi ancora instabilità su tutto il nostro paese.