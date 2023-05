Meteo, ancora allerta rossa in Italia: “Attesi temporali e forti rovesci”, le previsioni per il weekend

L’allarme meteo non è ancora terminato. Resta l’allerta rossa per alcune Regioni a causa del maltempo, dopo le drammatiche alluvioni che hanno causato almeno 14 vittime in Emilia-Romagna. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento, dopo una breve schiarita, anche se in altre zone rispetto a quelle colpite dall’emergenza negli scorsi giorni.

Una nuova circolazione ciclonica è attesa tra venerdì 19 e sabato 20 maggio, secondo le previsioni de IlMeteo.it. Una nuova fase di maltempo colpirà soprattutto le zone occidentali, con il Nord-Ovest particolarmente colpito. Attese piogge intense anche sull’area tirrenica centrale, al Sud e nelle Isole.

Partendo dalle prossime ore, sono attese piogge soprattutto tra Piemonte e Liguria, ma non verrà risparmiata neanche l’Emilia, con qualche possibile pioggia anche sulla Romagna. Possibili precipitazioni su Toscana, Marche e Umbria, con un peggioramento graduale in tutto il Paese. Per l’Emilia-Romagna resta l’allerta rossa per le giornate di venerdì e sabato, mentre si attende un miglioramento domenica. Vediamo le previsioni meteo per il weekend e tutte le allerte per la pioggia.

Meteo venerdì 19 maggio, ritorna l’allerta pioggia

Nella giornata di venerdì 19 maggio l’area più interessata dalle precipitazioni è il Piemonte, dove si attendono fino a 70 millimetri di pioggia in alcune zone. Minori, invece, i rovesci nelle zone delle alluvioni in Emilia-Romagna. Nel pomeriggio del 19 maggio sono attese piogge e acquazzoni in tutte le Regioni del Nord e in Sardegna. In serata ancora piogge intense sul Piemonte e sul Centro, soprattutto sul versante tirrenico. Precipitazioni anche in Sicilia e sulle regioni tirreniche del Sud.

Meteo sabato 20 maggio, allerta in Piemonte

Per la giornata di sabato 20 maggio sono attesi temporali in tutto il Paese, soprattutto al Nord-Ovest: le maggiori precipitazioni si prevedono in Piemonte. Meno al Nord-Est, dove potrebbero esserci schiarite tra Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Piogge sono attese in giornata anche al Centro Italia, sul versante tirrenico. Al Sud, invece, si prevedono piogge e temporali soprattutto sulla Sicilia e la Calabria ionica.

Le previsioni meteo per domenica 21 maggio

Nella giornata di domenica 21 maggio è invece atteso qualche miglioramento, anche se resterà un tempo instabile soprattutto al Nord-Ovest, a partire dal Piemonte. Schiarite arriveranno al Nord-Est, con qualche rovescio e temporale sparso sul Centro, con un miglioramento per il versante adriatico. Al Sud, invece, peggiora la situazione con piogge e temporali che interesseranno soprattutto la Sicilia, la Sardegna e la Calabria. Le temperature, comunque, inizieranno a salire in alcune zone, con un lieve miglioramento che sembra destinato a durare per qualche giorno.