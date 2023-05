Meteo 2 giugno, ponte a rischio maltempo?

È un’estate che si fa attendere quest’anno, almeno sull’Italia. Il mese di maggio è stato molto incerto su tutta la penisola a differenza del Nord Europa alle prese con il gran caldo. Infatti la tendenza di queste settimane è proprio alla rovescia con nazioni nordiche come Scozia, Svezia, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Germania alle prese con alta pressione e sole e nazioni come Italia e Spagna che invece dovranno fare i conti almeno per altri 8-10 giorni con tempo incerto e temporali anche forti soprattutto nelle ore pomeridiane.

Questa condizione si protrarrà anche nei primi giorni di giugno e a questo punto è ipotizzabile un ponte del 2 giugno a rischio per i tanti italiani che avevano deciso di trascorrere delle giornate al mare per un primo assaggio d’estate. Vediamo cosa dicono le previsioni per questa settimana.

Settimana con ancora tempo incerto su tutta la penisola

L’anticiclone delle Azzorre si è stabilizzato da giorni sul Nord Europa che risulta così protetto dalle correnti fredde in arrivo dall’Est Europa. Masse d’aria fresca che scendono verso l’Italia e a contatto con masse d’aria calda danno vita a fenomeni temporaleschi frequenti, intensi e diffusi,

Questa condizione persisterà purtroppo anche per questa settimana a cavallo tra maggio e giugno. Venerdì è il 2 giugno, festa della Repubblica, e in tanti hanno scelto di fare un week end lungo fuori porta magari in luoghi di mare. Purtroppo dovranno fare i conti con ancora tempo incerto, in particolare nelle ore pomeridiane.

Il mese di maggio terminerà con sole al mattino e poi peggioramenti dalle prime ore pomeridiane soprattutto sulle isole maggiori, la dorsale appenninica e la zona tirrenica, Anche giugno inizierà nel segno dell’incertezza con il copione che resterà lo stesso: ingannevole sole al mattino, frequenti acquazzoni nel primo pomeriggio sui rilievi per scendere poi in pianura.

Nel dettaglio possiamo dire che oggi martedì 30 al Nord sono attesi temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Anche al Centro dapprima sarà soleggiato e poi nel pomeriggio ci sarà un peggioramento. Al Sud piogge e temporali sparsi.

Domani 31 maggio ultimo giorno del mese persisterà il maltempo soprattutto in Piemonte ed Emilia. Al centro tempo instabile con qualche acquazzone locale così come al Sud dove il maltempo è atteso soprattutto in Campania.

Giovedì 1° giugno ancora temporali al Nord sulle Alpi, al Centro dapprima sarà soleggiato poi la situazione cambierà sopratutto su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud tempo instabile.

Previsioni meteo 2 giugno

Il ponte del 2 giugno avrà due volti con al mattino sole e caldo e il pomeriggio pioggia. Questa condizione persisterà fino a domenica. In pratica tutto il fine settimana avrà lo stesso copione da un punto di vista metereologico. Questa condizione potrebbe cambiare i piani programmati delle tante persone che hanno deciso di concedersi una mini vacanza per il ponte del 2 giugno. In compenso però le temperature saranno nella media con punte anche di 24-26° ma non ci sarà afa quindi sarà un caldo sopportabile.

Quando vedremo l’estate vera, quella da 30° gradi a salire? Secondo gli esperti bisognerà attendere la seconda parte del mese di giugno. L’estate non si è ancora vista perché l’anticiclone africano quest’anno tarda ad arrivare e a stabilizzarsi sul Mediterraneo. Se negli anni scorsi era già arrivato a maggio, quest’anno non è stato così e bisognerà attendere probabilmente il 15 giugno per vederlo.