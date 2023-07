L’estate è iniziata e di solito è un periodo più tranquillo sui mercati. Tuttavia, la stagione degli utili di Wall Street inizia questa settimana e potrebbe mantenere in movimento gli indici statunitensi. A parte questo, agli operatori verranno offerti i dati sull’IPC degli Stati Uniti per giugno, che dovrebbero mostrare un altro rallentamento, così come la decisione sui tassi della Bank of Canada. Scopri i mercati da tenere d’occhio questa settimana, secondo gli esperti di XTB.

USD CAD

L’USD/CAD potrebbe vedere alcuni movimenti più ampi mercoledì pomeriggio. Agli operatori verrà offerta la lettura dell’IPC degli Stati Uniti per giugno alle 14:30, che dovrebbe mostrare un ulteriore calo dell’IPC principale e una piccola decelerazione dell’indicatore principale. La Bank of Canada annuncerà la sua decisione di politica monetaria un’ora e mezza dopo, alle 16:00. Gli economisti così come i mercati monetari si aspettano che la BoC fornisca un aumento del tasso di 25 punti base. Una sorpresa e un aumento dei tassi di 50 pb è piuttosto improbabile e se dovessimo assistere a una sorpresa da parte della BoC, sarebbe più probabile che si tratti di una sorpresa accomodante.

ORO

L’oro ha avuto una settimana mista: il metallo prezioso è salito nella prima metà prima di invertire i movimenti nella seconda metà. L’inversione sul mercato dell’oro è stata innescata dai solidi dati statunitensi, che hanno innescato un aumento delle aspettative di un rialzo dei tassi dal FOMC. Le aspettative delle banche centrali e della politica monetaria rimarranno probabilmente un fattore importante per l’oro questa settimana: una lettura dell’IPC statunitense superiore alle attese potrebbe sostenere l’USD e mettere sotto pressione l’ORO. Inoltre, un messaggio aggressivo da parte della Bank of Canada suggerirebbe probabilmente che le banche centrali continuano a seguire un percorso di aumenti e potrebbe portare a una reazione simile.

US500

La stagione degli utili di Wall Street per il secondo trimestre del 2023 inizia questa settimana! Come di consueto, la maratona degli utili sarà lanciata dalle grandi banche che riportano dati finanziari. Wells Fargo (WFC.US), JPMorgan (JPM.US) e Citigroup (C.US) saranno tra i primi a riportare i risultati, con i rapporti di tutti e tre che verranno rilasciati prima della sessione di Wall Street venerdì. Risultati solidi potrebbero aiutare l’S&P 500 a riprendere i movimenti al rialzo. Tuttavia, se i rapporti mostrano che le ricadute di SVB sono state maggiori del previsto, le cose potrebbero peggiorare.

