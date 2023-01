Maturità 2023, ufficiali le materie della seconda prova

Quest’anno l’esame di maturità 2023 tornerà alle modalità classiche messe in pausa a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da covid-19. Ora che la situazione è tornata sotto controllo, ecco che ci sarà di nuovo la seconda prova scritta che si differenzierà per i vari indirizzi di studi. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha infatti firmato il decreto con tutte le discipline scelte per la seconda prova dell’esame di maturità 2023. Vediamole tutte.

Maturità 2023, ecco tutte le materie per la seconda prova

La maturità 2023 inizierà ufficialmente alle 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023 quando in tutti gli istituti superiori italiani ci sarà la prima prova scritta di italiano, con le tracce che come di consueto saranno uguali per tutti. Poi, rispetto agli ultimi 3 anni, sarà reintrodotta la seconda prova scritta che sarà invece diversa a seconda dell’indirizzo di studi scelto. Oggi sono state rese note le varie discipline che gli studenti affronteranno subito dopo la prima prova di italiano.

Partendo dal liceo classico la materia scelta come seconda prova sarà latino. Per lo scientifico invece gli studenti dovranno affrontare matematica, stessa cosa per l’opzione scienze applicate e la sezione ad indirizzo sportivo.

Per il linguistico scelta lingua e cultura straniera 1, per il liceo indirizzo scienze umane scelta appunto scienze umane mentre all’opzione economico-sociale ci sarà diritto ed economia. Per il liceo artistico discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi. Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale mentre per quello coreutico ci sarà come materia tecniche della danza.

Passando agli istituti tecnici per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing la disciplina scelta è economia aziendale. Economia aziendale e geo-politica nell’articolazione relazioni internazionali per l’indirizzo marketing e discipline turistiche e aziendali per quello turismo. Per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio ci sarà progettazione, costruzioni e impianti. Per informatica e telecomunicazioni la materia scelta è informatica e telecomunicazioni. Poi progettazione multimediale nell’indirizzo grafica e comunicazione, produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, enologia per viticoltura ed enologia.

Passando poi agli istituti professionali abbiamo scienza e cultura dell’alimentazione per le scuole alberghiere indirizzo enogastronomia, diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’indirizzo accoglienza turistica. Per l’indirizzo servizi commerciali gli studenti dovranno affrontare la prova di tecniche professionali dei servizi commerciali mentre per produzioni industriali e artigianali la disciplina scelta è tecniche di produzione e di organizzazione.

Come si svolgerà l’esame di maturità 2023

L’esame di maturità 2023 tornerà con due prove scritte e una orale. Per alcuni indirizzi (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia) è prevista anche una terza prova. Si inizierà il 21 giugno con la prova di italiano, poi si proseguirà con la seconda prova scritta.

Al termine delle prove scritte le commissioni d’esame procederanno alle correzioni prima di procedere con i colloqui orali che avranno l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Le commissioni quest’anno saranno composte da un presidente esterno, tre membri interni all’istituzione scolastica e tre membri esterni.