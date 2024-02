Maltempo, pioggia e neve record: un weekend da allerta meteo in Italia

Dopo alcuni giorni di caldo anomalo è in arrivo sull’Italia la prima perturbazione di febbraio. Si tratta del ciclone Pulcinella in discesa dal Nord Atlantico che porterà maltempo su tutta la penisola con piogge, vento forte e abbondanti nevicate in montagna. Un maltempo diffuso che ha costretto la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo arancione e gialla su numerose Regioni per il fine settimana.

Le condizioni meteo inizieranno a peggiorare a partire da sabato 10 febbraio al Nord e Toscana per poi avanzare al Sud nel corso della serata e della giornata di domenica 11 febbraio. Previste piogge molto abbondanti e nevicate fino ad 1 metro di accumulo nelle zone alpine oltre i 2000 metri. Sull’Appennino centro-settentrionale, a causa dei venti più miti da Sud, la neve si farà vedere solamente sopra i 1600 metri, imbiancando le principali vette.

Maltempo, allerta meteo in numerose Regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo a partire dalla giornata di oggi sabato 10 febbraio in diverse Regioni. In particolare l’allerta è di colore arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia, ovvero Lario, Prealpi occidentali e Orobie bergamasche.

Per le altre Regioni l’allerta meteo sarà di colore giallo per rischio idraulico su Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Veneto e altre aree della Lombardia, per rischio temporali su Abruzzo, Lazio e Molise; per rischio idrogeologico su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Per la giornata di sabato 10 febbraio il cielo sarà nuvoloso in tutta Italia con timide schiarite solo al Sud. Nel corso della giornata attese piogge al Nord, Regioni tirreniche e isole. In serata peggioramento anche al Sud. Neve sulle Alpi oltre i 1400 metri. Anche le temperature saranno in calo con venti forti di burrasca.

Nella giornata di domenica 11 febbraio la perturbazione lentamente inizierà ad abbandonare l’Italia. Il cielo sarà prettamente nuvoloso in quasi tutta la penisola a parte qualche schiarita sul Nord-Ovest e i settori adriatici e ionici. Le probabilità di pioggia saranno maggiori su Lombardia, Umbria, Lazio, Campania e Calabria. Sulle Alpi centro orientali nevicate sopra i 1400 metri circa. Forti venti di Maestrale sulla Sardegna e sul Canale di Sicilia, fino al mattino ancora forti venti meridionali sullo Ionio.

Ad inizio settimana che ci porterà fino a martedì giornata di conclusione del Carnevale, l’alta pressione sarà in aumento e di conseguenza andremo incontro a giornate meno perturbate. Nella giornata di lunedì 12 febbraio resisterà qualche rovescio al Sud e sull’Adriatico. In serata la situazione migliorerà su tutta la penisola con una notte serena o poco nuvolosa. Martedì grasso tornerà a splendere il Sole su tutta la penisola con cielo prettamente sereno o poco nuvoloso. Insomma il carnevale sembra salvo. Occhio però perché già mercoledì potrebbe esserci un nuovo lieve peggioramento.