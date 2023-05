Maltempo, ancora allerta rossa in Emilia-Romagna: le previsioni meteo per il fine settimana e i prossimi giorni

Il maltempo non lascia le zone dell’Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni degli scorsi giorni: è ancora allerta rossa su molte aree per il rischio di piogge e temporali. L’allerta è invece di colore giallo per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Toscana: in questi casi viene evidenziato il rischio temporali e idraulico.

Nella mattinata erano previste piogge su diverse zone, comprese quelle dell’Emilia-Romagna settentrionale, con il rischio di temporali isolati anche su altre aree, come la Toscana e l’Appenino abruzzese. Proprio per l’Emilia-Romagna la Protezione civile ha diramato l’allerta più alta per il rischio idraulico con temporali forti, soprattutto sulle zone di pianura.

A preoccupare sono anche le prolungate condizioni di criticità idraulica previste nella pianura bolognese, ravennate e forlivese. Per quanto riguarda le zone collinari e montane centro-orientali della Regione si segnalano condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all’aggravamento dei dissesti. Vediamo insieme quali sono le previsioni meteo per il fine settimana in tutta Italia.

Il meteo per il weekend

Al di là dell’allerta temporali che resta in alcune zone, a partire proprio dell’Emilia-Romagna devastata dalle drammatiche alluvionidi maggio, il tempo è stabile in gran parte d’Italia durante il fine settimana. Previsto qualche temporale pomeridiano, ma a prevalere sarà il sole, con temperature in aumento e valori intorno alle medie del periodo. Qualche acquazzone potrebbe arrivare in alcune zone nei pomeriggi del fine settimana del 27 e 28 maggio.

Al Nord possibile qualche debole pioggia sulla Pianura Padana, con temporali su Alpi e Appennini, nella giornata di sabato 27 maggio. Per domenica si attende un cielo poco nuvoloso e qualche temporale soprattutto nel pomeriggio. Passando al Centro, tempo soleggiato sabato, ma con qualche possibile temporale nel pomeriggio. Stessa situazione attesa domenica.

Anche al Sud le condizioni potrebbero essere molto simili, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica: in particolare dovrebbe prevalere il sole, ma con qualche possibile temporale nei pomeriggi, soprattutto sui rilievi.

Le previsioni meteo per la prossima settimana

Il clima estivo si alternerà, nella prossima settimana, con qualche temporale e nevi ad alta quota. Il tempo, spiega IlMeteo.it, non sarà stabile ancora per 5-6 giorni, con frequenti acquazzoni nel pomeriggio in tutta Italia e poi miglioramenti in serata. Quasi ovunque ci sarà cielo azzurro al mattino e poi temporali nel pomeriggio. Le condizioni miglioreranno in vista del prossimo fine settimana e del ponte del 2 giugno: già da giovedì 1 giugno, infatti, è atteso un aumento del caldo e del sole su tutta Italia.

Meteo, le temperature raggiungono i 30 gradi

Le temperature massime potrebbero avvicinarsi e raggiungere in alcune zone anche i 30 gradi, come già successo negli scorsi giorni, soprattutto al Centro-Nord. Sarà un primo assaggio d’estate, con un innalzamento delle temperature previsto soprattutto per i primi giorni di giugno, quindi verso la fine della prossima settimana.