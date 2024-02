Lyudmila Navalnaya, chi è, cosa fa e dove vive la madre di Alexei Navalny

Lyudmila Navalnaya è la madre del dissidente russo Alexei Navalny. La donna sta portando avanti quella che è stata definita “l’ultima battaglia di Navalny”. Infatti insieme a un team, ha chiesto al governo di conoscere le condizioni del figlio e di vedere il suo corpo. Il governo russo le ha chiesto, in risposta, un funerale segreto. Lyudmila però ha rifiutato.

Le autorità russe hanno quindi dato un ultimatum alla madre di Alexei Navalny, Lyudmila, minacciandola: accettare di tenere i funerali segreti per il figli o il corpo sarà sepolto nella colonia penale dove è morto. Non è l’unica pressione alla quale è stata sottoposta e fin da subito la donna ha parlato e rifiutato categoricamente ogni dialogo dettato dalla “minaccia”.

Per la madre del dissidente non è qualcosa di nuovo, infatti ha fin dall’inizio della persecuzione politica del figlio girato tutta la Russia per incontrarlo. Sta succedendo ancora, questa volta per riavere il corpo. Chi è Lyudmila Navalnaya, cosa sappiamo su di lei, una delle figure fondamentali della vita di Alexei Navalny.

Chi è Lyudmila Navalnya?

La madre di Alexei Navalny si chiama Lyudmila Navalnya e ha 69 anni. In alcune foto che la ritraggono si vede Lyudmila nella tormenta della Siberia, alla ricerca del figlio. Si trova davanti al cercare dove è morto il dissidente, ma non la lasciano entrare. È quella l’immagine della madre di Alexei Navalny: a meno trentaquattro gradi, con la forza di rivedere il figlio, anche se ormai morto nelle mani del governo russo.

Dalla colonia penale IK-3, il viaggio nel freddo è proseguito verso l’ospedale di Salekhard, dove la salma è stata trasportata per l’autopsia. Viene vista senza segni di sofferenza, composta. “Non voglio condoglianze, voglio rivedere Aleksej”, sono state le sue prime parole, ricevuto il comunicato formale delle autorità del carcere.

Cosa faceva prima la madre di Navalny?

La famiglia Navalny è una famiglia di tradizioni militare. Il marito di Lyudmila, Anatoly Navalny, era un ufficiale dell’esercito. Lyudmila Navalnya, nata il 4 aprile 1954, aveva due figli, Aleksej Naval’nyj e Oleg Navalny.

Non sappiamo molto dell’infanzia di Alexei e ancora meno di quella di Lyudmila. Sappiamo però che ha vissuto a lungo con il marito in una città a 100 chilometri da Mosca. In seguito si è trasferita con la famiglia a Nord, a Kobyakov, villaggio nella regione di Vologda a ben 470 chilometri dalla capitale, dove dal 1994 al 2012 aveva insieme al marito un laboratorio artigiano di ceste di vimini.

In seguito la sua vita è stata sconvolta dall’attività politica del figlio ed è stata spinta a cercarlo. È riuscita a rivedere Alexei dopo l’arresto una sola volta, l’ultima volta, il 12 febbraio.