Loro Piana in Tribunale. Shock per LVMH, amministrazione giudiziaria e accuse di sfruttamento del lavoro

Una delle maison più esclusive del portafoglio LVMH finisce nell’occhio del ciclone. Il Tribunale di Milano ha disposto un anno di amministrazione giudiziaria per Loro Piana, storico marchio italiano noto per il cashmere e i tessuti di pregio, oggi controllato dal gruppo francese guidato da Bernard Arnault. Il provvedimento non riguarda i vertici, né membri della famiglia fondatrice né il ceo Frédéric Arnault, ma è comunque un terremoto reputazionale e industriale.

Secondo l’indagine del pm Paolo Storari, la casa di moda avrebbe esternalizzato la produzione di capi di abbigliamento in modo tale da “agevolare lo sfruttamento del lavoro”, con una filiera opaca che, passando per subappalti a ditte cinesi in Lombardia, avrebbe ridotto drasticamente i costi della manodopera. In altre parole, le giacche in cashmere rivendute nei monomarca (con prezzi tra i 1.000 e i 3.000 euro) sono state prodotte dalla società Evergreen per un centinaio di euro. Ma il problema, qui, non è il margine commerciale: è la legalità e la sostenibilità del modello. La società cinese Evergreen, con solo sette operaie e quasi nessun macchinario per la lavorazione, avrebbe subappaltato la produzione ad altre ditte cinesi, la Sor-Man, la Clover moda srl di Baranzate e la Day Meiying di Senago. Secondo la Procura, ci sono poi rapporti di fatturazione inesistenti con una terza ditta cinese, la Hu Sufang.

Le condizioni documentate nei laboratori coinvolti parlano di operai sorvegliati, turni festivi e notturni non pagati, sicurezza assente e contributi evasi. Il tutto in ambienti che nulla hanno a che fare con l’immagine patinata del brand. Loro Piana, dal canto suo, si difende mostrando un audit interno commissionato nel 2024: peccato che, secondo la Procura, quello studio non abbia verificato né la capacità produttiva né le condizioni di lavoro della società Evergreen.