Licenziamento e agevolazioni contributive, 3 valutazioni da fare per evitare problemi con l’Inps

Gli sgravi contributivi hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro.

La normativa prevede infatti un abbattimento (totale o parziale) dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, in modo da rendere conveniente per i datori di lavoro procedere all’assunzione dei soggetti meritevoli di tutela, piuttosto che di altri lavoratori i quali, al contrario, non portano in dote alcun incentivo. [...]