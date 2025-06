Le spiagge più belle e adatte agli animali in Italia

In Italia ci sono alcune delle spiagge premiate dagli esperti di turismo internazionale come le più belle e incontaminate al mondo. Purtroppo, però, in molti di questi paradisi non è possibile accedere con i propri compagni a quattro zampe.

Questo non significa che dobbiamo per forza rinunciare a portare il nostro animale in vacanza. Basta scegliere la spiaggia giusta. E queste sono le migliori per l’estate 2025.

5 - Rimini - Dog No Problem Bagno 81 Partiamo dalla Riviera Romagnola per scoprire una delle spiagge per cani più attrezzate in assoluto. Il Bagno 81 è interamente dedicato ai compagni a 4 zampe e, a partire dal 2018, consente ai visitatori di fare il bagno con i propri animali. A questo vanno aggiunti servizi come due aree dedicate all’agility dog e allo sgambamento, una per gli animali più piccoli e una per quelli più grandi, corsi con addestratori qualificati e un’area toelettatura perfettamente attrezzata.

4 - Baubeach®- Maccarese, Roma Spostiamoci in Lazio, e più precisamente a Maccarese, per scoprire la Baubeach®. La struttura, con i suoi circa 7.000 mq dedicati ai cani e alle loro esigenze, offre le classiche attrezzature da spiaggia (lettini e ombrelloni) a prezzi bassissimi e la possibilità di intrattenere gli animali con moltissime attività, da quelle sportive a quelle di socializzazione. In più c’è anche un punto di ristoro vegan friendly con un’offerta culinaria tutta da scoprire.

3 - La Spiaggia di Snoopy – Grado Pineta, Friuli Venezia Giulia Come si intuisce dal nome, la spiaggia di Snoopy di Grado Pineta, in Friuli Venezia Giulia, è pensata e strutturata appositamente per i cani. Un litorale di sabbia finissima con acqua bassa perfetta per fare il bagno con Fido e in cui non mancano i servizi specifici. Tra i più importanti ci sono un veterinario convenzionato disponibile h24, un servizio di dog sitter e la fornitura di lettini per i cani e ciotole per l’acqua fresca.

2 - Eden Salento Agri Beach, Puglia Scendendo verso sud lungo lo Stivale, più precisamente a Marina di Pescoluse, in Puglia, troviamo il primo agri-beach d’Italia che ospita clienti con i cani. Un paradiso per i visitatori con tanto di campo da volley e aree green, così come per gli animali. Presso l’agri-beach Eden Salento è presente una grande area sgambamento e a ogni ospite a quattro zampe vengono forniti cibo, acqua fresca, sacchetti e doccino.