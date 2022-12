Le migliori valigie per viaggiare durante le vacanze

Con l’arrivo delle vacanze natalizie si torna a viaggiare e che tu debba farlo per una lunga vacanza oltreoceano o un weekend fuori porta, avrai bisogno di una valigia adatta alle tue esigenze.

Spaziosa da contenere tutte le tue cose; leggera da poter essere trasportata in giro con facilità; resistente da durare nel tempo; fatta con materiali di qualità e facilmente lavabile: ecco tutte le qualità che deve avere una valigia, al di là della frequenza con cui viaggi e dei motivi per cui lo fai.

Ma sappiamo bene che scegliere una buona valigia può essere un’impresa ostica: ecco perché la redazione di Money.it ha selezionato per voi le migliori valigie tra quelle acquistabili comodamente online. Che stiate cercando una valigia piccola rigida o morbida da portate con voi sull’aereo come bagaglio a mano, un trolley di medie o grandi dimensioni per lunghe trasferte o valigie per bambini, qui trovate una guida utile alla scelta.

Come scegliere una valigia

Le valigie moderne si sono evolute da qualche anno a questa parte, divenendo non soltanto degli oggetti sempre più funzionali e adatti alle esigenze di qualsiasi tipo di viaggiatore, ma anche veri e propri oggetti di design.

Il potenziale acquirente vorrà osservare non soltanto caratteristiche oggettive della valigia come misure, rigidità e numero di ruote, un occhio di riguardo sarà prestato all’affidabilità del marchio e, perché no, anche al proprio gusto estetico. È sbagliato pensare che le migliori valigie siano quelle che costano di più: sul mercato ci sono brand che propongono valigie a prezzi accessibili e per tutte le tasche.

Tra le migliori marche di valigie con cui andare in vacanza tra cui scegliere consigliamo:

American Tourister

Samsonite

Roncato

Delsey

Hartmann

Haupstadtkoffer

Bric’s

Rimowa

Amazon Basics

Away

Travelpro

Migliori valigie piccole per aereo

Siete in partenza soltanto per un paio di giorni? Allora un piccolo trolley sarà sufficiente, ecco quali abbiamo scelto.

American Tourister Soundbox

Ideale per viaggiare leggeri è la valigia rigida American Tourister, che offre discreta funzionalità a un prezzo ridotto. Pesa soltanto 2,6 kg e le misure sono 55x40x23cm.

Travelpro Maxlite Air

Leggera, robusta e caratterizzata da un’elegante finitura esterna color argento, la Travelpro Maxlite Air è la valigia da cabina perfetta per chi cerca un mini trolley con 4 ruote resistente a urti, macchie e abrasioni.

Travelpro Maxlite 5

Anche la Maxlite 5 è una buona valigia per tornare a viaggiare: di colore verde, estensibile, ultraleggera e con 5 anni di garanzia, può rivelarsi un’ottima compagna di viaggio.

Migliori valigie per rapporto qualità/prezzo

Non è sufficiente che una valigia sia carina per essere acquistata; questa deve essere di qualità, ciò vale a dire resistente e sicura. Ecco alcune valigie con un ottimo rapporto qualità prezzo.

American Tourister Holiday Heat

American Tourister è un marchio entrato ormai nella storia. La Holiday Heat in tessuto è una delle più vendute su Amazon, grazie al prezzo conveniente e alla funzionalità del prodotto.

American Tourister Bon Air - Spinner S

Anche la Bon Air è un best seller di American Tourister: leggerissima, capiente e dotata di tasche e organizer interni, è disponibile in molte varianti colorate. È disponibile in tre dimensioni: piccola, media e grande. Ad oggi è a tutti gli effetti una delle migliori valigie per rapporto qualità-prezzo.

Hauptstadktoffer - Valigia Rigida Alex

Per quanto il nome sia difficile da pronunciare, questa valigia offre un’alta affidabilità: la Haupstadtkoffer unisce la qualità della manifattura tedesca a una vasta scelta di colori disponibili.

Essendo ergonomica, trasportarla è molto semplice, sia che la si trascini, sia che la si sollevi.

Set di valigie

Una valigia sola può non essere sufficiente, è per questo motivo che abbiamo selezionato anche alcuni set di valigie. Comprando questi set non soltanto si può

risparmiare rispetto a comprare le singole valigie, ma si ha anche la certezza di avere spazio a sufficienza anche per viaggi più lunghi.

Amazon Basics - Set di 3 trolley

Il set di valigie Amazon Basics dovrebbe facilmente soddisfare le esigenze di un’intera famiglia. I 3 trolley, tutti con maniglia estendibile e quattro rotelle doppie pivotanti, hanno rispettivamente dimensioni da 55 cm, 68 cm e 78 cm. Dentro sono dotate di un pratico organizer interno, realizzato in resistente poliestere 150D, che include 3 tasche separate dotate di zip, per tenere gli oggetti più piccoli in ordine.

Set di 3 valigie rigide Kesser

Il set di valigie Kesser è composto di tre valigie di varia grandezza. Tutte e tre sono rigide e molto resistenti. Questo set, in particolare, è nero, elegante e consente di affrontare anche i viaggi molto lunghi.

Migliori valigie per bambini

Così come gli adulti, anche i bambini hanno la necessità di avere delle piccole valigie per i loro primi viaggi, siano essi a un campo estivo da soli oppure con i genitori. Ecco alcune valigie per bambini particolarmente carine.

Samsonite Dream Rider

Samsonite Dream Rider è una valigia dal design divertente e cavalcabile che potrebbe ridurre le situazioni di stress per bambine e bambini durante lunghe attese in aeroporto. Pesa meno di due chili e misura 51x22x37 cm per una capacità di 28 litri. Adatta per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Valigia per bambini Roll Road

Una valigia multicolore, leggera e resistente perfetta per viaggiare in famiglia senza preoccupazioni. Provvista di chiusura con combinazione laterale, ha una capacità di 32 litri. Il peso è di 2,6 kg e misura 34x55x20 cm. Realizzata in ABS.

Migliori valigie rigide

Le valigie rigide sono molto comode e utili specialmente quando si tratta di portare con sé beni che potrebbero rovinarsi, come computer o tablet. Grazie alla «scorza dura» delle valigie rigide, questi dispositivi sono adeguatamente protetti e non rischiano di danneggiarsi.

Trolley rigido Roncato

Roncato è un marchio icona del Made in Italy e propone una varietà di bagagli, valigie e borse da viaggio per tutte le esigenze. Il must have è il suo trolley in policarbonato, il più leggero al mondo. Queste valigie si distinguono per design e cura dei dettagli, abbinato a colori brillanti, durabilità, resistenza e affidabilità.

Amazon Basics - Trolley rigido

Il mini trolley rigido di Amazon Basics con 4 ruote girevoli è un prodotto solido e senza fronzoli e con lucchetto TSA integrato. Lo spazio interno offre tre tasche dotate di zip e può essere ampliato del 15%. Amazon offre una garanzia di tre anni.

