Le creme solari migliori del 2025 secondo i test di laboratorio

Estate, sole, mare: è tempo di tintarella, ma la pelle va protetta dai raggi più forti e nocivi per la salute.

Come ogni anno, quindi, la scelta della crema solare è fondamentale e sapere quali sono le migliori secondo i test di laboratorio è davvero utile per un acquisto di qualità.

Il settore merceologico è in grande crescita e negli ultimi anni sono stati superati abbondantemente i 30 milioni di unità di prodotti solari venduti nel nostro Paese. Questo forte trend è in gran parte spiegato con l’attenzione crescente nei confronti della prevenzione dermatologica e dell’attenzione verso l’adeguata protezione della pelle per lunghe esposizioni solari.

I raggi UVA e UVB in estate sono forti e fanno male alla salute secondo ricerche mediche e scientifiche ormai verificate.

Le creme solari fungono da filtro contro questi raggi nocivi, ma sono davvero protettive come indicato in etichetta? I prodotti hanno all’interno una serie di sostanze chimiche il cui impatto tossicologico sulla nostra pelle andrebbe analizzato con cura.

Per questo è importante conoscere quali sono le migliori marche e le migliori creme solari per il 2025 stando al test effettuato in laboratorio da Altroconsumo.

leggi anche La top 10 delle spiagge più belle d’Europa. 3 sono italiane

Migliori creme solari 2025, la classifica dopo il test di laboratorio Come ogni anno, Altroconsumo stila la classifica delle migliori creme solari in commercio in vista dell’estate. I parametri della valutazione sono quattro: efficacia protettiva, impatto ambientale, informazioni in etichetta e presenza di ingredienti sconsigliati. Il test è stato eseguito su 36 creme solari (per il corpo e specifiche per il viso) con fattore di protezione 30, 50 e 50+. Il 25% dei prodotti sotto analisi ha registrato una valutazione ottima, raccogliendo almeno 70 punti su 100. Queste le migliori creme solari 2025 secondo il test: Kiko Sun Protection Fluid body;

Latte Spray di Angstrom (Chefaro Pharma);

crema Delice Solaire (del gruppo MilMil76);

la Collistar (gruppo Bolton);

gel di Eucerin

latte solare di Biotherm;

latte Vichy Capital Soleil;

fluido La Roche-Posay Anthelios Stando alla valutazione, il gel Eucerin Dry Touch Body Sun con protezione 30 è la crema vincitrice per rapporto qualità/prezzo: costo 14 euro per il formato da 200ml.

La crema solare bocciata L’analisi ha evidenziato anche prodotti meno efficaci, come l’olio spray Coccobello di Bilboa che ha totalizzato un punteggio piuttosto basso, solo 16 su 100. La protezione offerta da questa crema è risultata meno efficace di quanto indicato sull’etichetta. leggi anche Da una parte il mare, dall’altra il fiume: questo paradiso portoghese merita di essere la nostra meta estiva