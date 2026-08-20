Le azioni Stellantis possono tornare (davvero) sui massimi?

Dopo settimane di silenzio e pressione ribassista, il titolo del colosso automobilistico formato da Fiat, Peugeot e Chrysler ha improvvisamente scattato verso l’alto di quasi il 7%, lasciando gli investitori a chiedersi se qualcosa di strutturale stia davvero cambiando nei fondamentali dell’azienda o se il mercato stia semplicemente respirando dopo un lungo affanno.

La vera domanda che nessuno ti farà mai apertamente è questa: stai guardando il grafico di Stellantis come un’opportunità che si sta aprendo sotto i tuoi occhi, oppure stai per diventare l’ennesimo retail investor che compra esattamente quando i grandi stanno già scaricando?

Cos’è un bear market rally e perché importa

Prima di entrare nel merito dei numeri, vale la pena chiarire un concetto che spesso viene trascurato nel dibattito quotidiano sui mercati: il cosiddetto bear market rally. Si tratta di un rimbalzo temporaneo dei prezzi all’interno di un trend ribassista strutturale, dove la risalita del titolo non riflette un reale miglioramento dei fondamentali ma risponde a dinamiche di breve periodo come la chiusura di posizioni corte, acquisti tecnici su livelli di supporto o semplicemente una riduzione momentanea della pressione di vendita. Il problema per l’investitore retail è che, guardando il grafico nel momento del rimbalzo, la distinzione con una vera inversione risulta praticamente impossibile da fare in tempo reale. Siamo di fronte a un bear market rally o qualcosa di più?

La fotografia dei fondamentali: cosa dicono i numeri

L’accelerazione del 6,2% registrata da STLA nella singola seduta fa riflettere.

Guardando i numeri con attenzione, emergono alcune tensioni che non sembrerebbero dissolte da una giornata positiva in borsa.

Il price-to-book ratio del gruppo si troverebbe ancora compresso sotto la soglia di 0,4x: un valore che, tecnicamente, indica come il mercato stia valutando l’azienda a meno della metà del suo patrimonio netto contabile. Questo multiplo potrebbe sembrare attraente in ottica value investing, ma storicamente un P/B così depresso in un’azienda di questa dimensione segnala che gli operatori istituzionali prezzano un rischio di deterioramento del patrimonio stesso, non soltanto una temporanea compressione degli utili.

Sul fronte della redditività operativa, la guidance sull’EBIT margin sarebbe stata rivista verso il basso, con una forchetta attesa nell’intorno del 5,5%-7%. Per un gruppo con la complessità strutturale di Stellantis, operante su più continenti e con linee di prodotto che spaziano dai veicoli commerciali ai segmenti premium, si tratterebbe di un corridoio piuttosto stretto che lascerebbe poco spazio a imprevisti.

A questo si aggiunge un fattore di rischio macro che in pochi quantificano con precisione: l’esposizione tariffaria stimata attorno ai $5 miliardi annui sui flussi transatlantici. In un contesto geopolitico dove le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti tendono a riesplodere con una certa regolarità, questa voce potrebbe pesare in modo significativo sulla generazione di cassa operativa nei prossimi esercizi.

Sul fronte della domanda, i dati di mercato europei mostrerebbero una contrazione delle immatricolazioni nell’ordine del 3,8% su base annua, con alcune fasce di segmento particolarmente colpite dalla combinazione di tassi di finanziamento ancora elevati e incertezza del consumatore. In questo scenario, il volume di vendite necessario a sostenere i margini indicati nella guidance sembrerebbe richiedere un’inversione della domanda che il contesto macroeconomico non parrebbe ancora autorizzare con sufficiente chiarezza.

Transizione elettrica, competizione asiatica e governance: le variabili di lungo periodo

Al di là dei numeri di breve, esisterebbero tre vettori di trasformazione che agirebbero in modo silenzioso ma costante sul valore di lungo periodo del gruppo. Il primo riguarda la transizione verso la mobilità elettrica: un percorso che richiede investimenti in ricerca e sviluppo, riconversione degli impianti e ridefinizione delle catene di fornitura, con un impatto significativo sui flussi di cassa nel medio termine e un orizzonte di rientro degli investimenti che si misura in anni, non in trimestri.

Il secondo riguarda la competizione proveniente dai produttori asiatici, in particolare cinesi, che stanno progressivamente consolidando la propria presenza nei mercati europei con prodotti che combinano tecnologia avanzata e strutture di costo difficilmente replicabili nel breve periodo da un operatore con la base di costo di Stellantis.

Il terzo elemento riguarda la governance interna del gruppo: un tema che nelle ultime stagioni avrebbe generato qualche turbolenza a livello di comunicazione con il mercato, contribuendo a creare quella componente di incertezza che si rifletterebbe parzialmente nella compressione dei multipli di valutazione.

Quindi...

Guardare Stellantis rimbalzare del 6% in una sola seduta fa venire voglia di credere che il peggio sia davvero alle spalle. Ed è umano sentirlo. Dopo mesi di notizie difficili, un segnale così visibile sembra quasi un respiro. Ma è proprio in questi momenti che vale la pena fermarsi un secondo.

Un rimbalzo tecnico potrebbe essere l’inizio di una vera inversione, oppure potrebbe essere semplicemente il mercato che riprende fiato prima di continuare nella direzione precedente. La differenza tra le due cose, spesso, si capisce solo dopo. E nel mezzo ci sono le decisioni di chi è entrato convinto di aver colto il momento giusto.

I problemi strutturali che Stellantis si trova ad affrontare non sarebbero risolti da una giornata di borsa, per quanto positiva. La transizione verso l’elettrico, la pressione sui margini, la competizione asiatica e le tensioni sulla governance sarebbero questioni che richiedono trimestri, non sedute.