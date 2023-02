Le auto usate più vendute nel 2023

Le auto usate sono da sempre preferite dagli italiani. Le ragioni sono tante, prima di tutto il prezzo di acquisto delle auto nuove, ancora alto, soprattutto per quanto concerne le auto elettriche, altra ragione è il tempo di attesa medio, spesso si arriva anche ad aspettare 6-7 mesi dalla stipula del contratto.

Secondo una recente stima fatta dall’ACI, lo scorso anno il mercato delle auto usate è calato di circa il 10%, facendo registrare 2.725.019 passaggi di proprietà. La regione dove ci sono state maggiori compravendite di auto usate è la Lombardia con oltre 419.000 passaggi di proprietà, seguono Lazio e Campania rispettivamente con 282.955 e 244.657 passaggi.

Tre le regioni dove si è registrato un calo sensibile nell’acquisto di auto usate: Basilicata (-12,9%), Puglia (-12,5%) e Campania (-13,3%).

L’aumento dei prezzi ha fermato il mercato delle auto usate

I lunghi tempi di attesa delle auto nuove hanno sicuramente favorito lo scorso anno la crescita della domanda di auto usate, ma conseguentemente anche i prezzi dei veicoli di seconda mano sono aumentati. Secondo una ricerca condotta da Autoscout24, anche il prezzo della benzina ha influito, non solo nella domanda ma anche sulla scelta dell’alimentazione del veicolo, il Diesel continua a essere la motorizzazione più richiesta con oltre il 40%, seguono le vetture a benzina. Anche il GPL sembra non conoscere battute di arresto, per le nuove alimentazioni, la scarsa presenza sul nostro territorio delle stazioni di ricarica, non stimola l’acquisto di auto elettriche, nuove e usate.

Tra le configurazioni di auto usate più richieste, in testa sono ancora una volta i SUV e crossover, cresce anche l’interesse per le berline, seguite a debita distanza dalle station wagon, monovolume e city car.

Non sorprende quindi, che visti i costi di acquisto alti, le famiglie italiane scelgano principalmente di possedere una sola auto che sia utile e pratica in città ma che consente anche di effettuare spostamenti a medio e lungo raggio, in tutta sicurezza.

Le auto più richieste nel 2023

Volkswagen Golf

Audi A3

Fiat Panda

Toyota Yaris

Tesla Model

Utilitarie, compatte, ibride ed elettriche, nel 2023, le prime stime prendono in considerazione i diversi segmenti di mercato, la Fiat Panda è oramai un best seller, ma se in Europa la Volkswagen Golf ha ceduto lo scettro alla Peugeot 208, in Italia continua a essere ancora tre le più richieste.

Nel segmento superiore, la qualità dell’Audi è apprezzata, la A3 rappresenta il giusto mix per muoversi con agilità nel traffico ma anche per affrontare lunghi viaggi.

Tra le ibride, ancora una volta la Toyota Yaris Hybrid è tra le più gettonate, merito non solo di un’estetica gradevole ma anche di una motorizzazione efficiente che di fatto l’ha portata a essere tra le compatte che consumano meno in assoluto.

Nel segmento delle auto elettriche, sicuramente la Tesla è il sogno nel cassetto degli italiani, sia per la sua tecnologia sia per l’autonomia e la velocità di ricarica.

Altri due fattori hanno inciso nel 2023 sull’acquisto da parte degli italiani, di auto usate, i sistemi di sicurezza attivi, la tecnologia e la trasmissione, il cambio automatico ha soppiantato ormai quello manuale.