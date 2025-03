Le 5 mete top in Italia e all’estero per sciare a marzo

Bonus nascite 2025 (ex bebé). Importi, requisiti e come farne domanda

La primavera è alle porte e per moltissime persone questo è sinonimo di vacanze brevi, gite fuori porta negli splendidi borghi italiani e visite alle città d’arte. Per molte ma non per tutte. Perché alcuni scelgono proprio il mese di marzo una settimana bianca e per le vacanze sulla neve. E se apparteniamo a questo secondo gruppo e non abbiamo ancora scelto la meta, le 5 che stiamo per scoprire potrebbero regalarci grandi soddisfazioni.

5- Tarvisio – Friuli Venezia Giulia Più di 44 km di piste da discesa e 55 km da percorrere per chi ama lo sci di fondo. È quello che offre ai visitatori la splendida Tarvisio, in provincia di Udine. Se cerchiamo una località tranquilla e adatta alle famiglie è un ottimo affare. Lo skypass giornaliero in bassa stagione, a marzo, costa circa 40 euro.

4- Val Senales – Alto Adige La Val Senales e le sue piste sono una garanzia quando si parla di settimana bianca in bassa stagione. Basti pensare che gli impianti saranno aperti addirittura fino al 4 maggio prossimo. Terra di ghiacciai e di altitudini superiori ai 2.000 metri, la Val Senales si raggiunge facilmente partendo da Bolzano ed è molto più economica di quanto si pensi. Il prezzo dello skypass per adulti è di 55 euro al giorno a marzo.

3 – Mottarone - Piemonte La località italiana più economica in assoluto per sciare a marzo, secondo i principali portali turistici online, è Mottarone, comprensorio a cavallo tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore. Anche in questo caso stiamo parlando di un complesso sciistico all’avanguardia con piste per sci alpino e snowboard e con tariffe estremamente competitive. Il prezzo medio per uno skypass giornaliero è di 38 euro.

2 – Åre – Svezia Passiamo alle località europee per parlare di Åre, il più grande complesso sciistico di tutta la Scandinavia e tappa della Coppa del Mondo di Sci. Marzo è il mese perfetto per visitarla, grazie alle temperature in leggera risalita e alle giornate che si allungano notevolmente. Se la scegliamo per una settimana bianca avremo davvero l’imbarazzo della scelta. Ci sono 89 piste, due snowpark e moltissimi chilometri da fare con gli sci di fondo ai piedi.