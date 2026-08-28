Le 10 famiglie reali più ricche del mondo. La classifica 2026

C’è un dettaglio che dice molto su come funzionano le monarchie oggi: quando questa mattina, alle 6.35, il Rikshospitalet di Oslo ha annunciato la morte di Harald V di Norvegia, la notizia ha fatto il giro del mondo. Ma se provate a cercare quanto vale il patrimonio della sua famiglia, non troverete un bilancio patrimoniale. Troverete una riga in una legge di bilancio.

Il re è morto a 89 anni, ricoverato dal 17 agosto per un’anemia emolitica poi complicata da un’infezione batterica. Era il monarca più anziano d’Europa, sul trono dal gennaio 1991: trentacinque anni di regno, il primo sovrano nato in Norvegia da oltre seicento anni, tre Olimpiadi da velista alle spalle (Tokyo 1964, Città del Messico 1968, Monaco 1972). Gli succede il figlio Haakon, 53 anni, che regnerà come Haakon VIII, con la figlia Ingrid Alexandra - 22 anni - nuova principessa ereditaria.

La corona più “povera”: il caso norvegese

Ed è proprio la Norvegia a offrire il termine di paragone più utile. Nella legge di bilancio 2026 lo Stato ha stanziato poco più di 16,2 milioni di corone (circa 1,4 milioni di euro) di apanasje per Harald e la regina Sonja; sommando la coppia ereditaria si arriva a 24,6 milioni. Re, regina e principe ereditario sono esentati dalle liste fiscali proprio perché stipendiati dallo Stato, e nel 2025 la casa reale ha chiuso i conti in rosso di 710.000 corone.

Un modello agli antipodi di quello che segue: pochi beni privati, molta dotazione pubblica, tutto tracciato. Perché il vero denaro reale, nel 2026, sta altrove.

Come si misura (davvero) la ricchezza di una famiglia reale? La classifica 2026 delle famiglie reali più ricche

Prima dei numeri, un avvertimento necessario. Nessuna casa regnante pubblica un bilancio patrimoniale, e le classifiche che circolano online . quelle che attribuiscono alla Casa Saud 1.400 miliardi di dollari nascono quasi tutte da report aggregati e quasi mai aggiornati. Il difetto è uno soltanto: non si dovrebbe sommare il patrimonio dello Stato a quello della famiglia, confondendo un fondo sovrano nazionale con il conto corrente di un principe.

Il riferimento più solido resta il Bloomberg Billionaires Index, l’unico che dichiara il metodo: valuta solo asset documentabili (regulatory filings, registri immobiliari, corporate disclosures) ed esclude ciò che è troppo opaco. Dove Bloomberg non arriva restano stime di fonti terze, che riportiamo nella nostra classifica per completezza.

Posizione Famiglia reale Paese Patrimonio stimato Fonte 1 Al Nahyan Abu Dhabi (EAU) 335,9 miliardi $ Bloomberg Billionaires Index 2 Al Saud Arabia Saudita 213,6 miliardi $ Bloomberg Billionaires Index 3 Al Thani Qatar 199,5 miliardi $ Bloomberg Billionaires Index 4 Al Sabah Kuwait 360 miliardi $ Celebrity Net Worth 5 Windsor Regno Unito circa 88 miliardi $ stime giornalistiche 6 Chakri Thailandia 30-60 miliardi $ stime giornalistiche 7 Bolkiah Brunei circa 30 miliardi $ Celebrity Net Worth 8 Al Maktoum Dubai (EAU) circa 18 miliardi $ Celebrity Net Worth 9 Alaouiti Marocco 17,5 miliardi $ Billionaires Africa 10 Liechtenstein Liechtenstein 9,2 miliardi $ Bloomberg Billionaires Index

*Una precisazione doverosa: le cifre in tabella non sono tutte omogenee. Le prime tre e l’ultima nascono da un indice con metodologia dichiarata; le altre da rilevazioni che non esplicitano come sono state costruite. Le riportiamo perché sono i riferimenti più citati a livello internazionale, ma il confronto diretto tra una riga e l’altra va preso con le pinze.

1) Al Nahyan (Abu Dhabi) - 335,9 miliardi di dollari

È la famiglia reale più ricca del pianeta e la seconda dinastia più ricca in assoluto, dietro ai soli Walton di Walmart (520 miliardi). Il petrolio non è più il motore principale: attorno agli Al Nahyan ruota una macchina finanziaria imponente, a partire dall’Abu Dhabi Investment Authority, che secondo il Sovereign Wealth Fund Institute ha superato i 1.000 miliardi di dollari di masse gestite. Bloomberg, che nella sua inchiesta parla di “almeno 300 miliardi”, ammette il limite del calcolo: il confine tra patrimonio familiare e statale è deliberatamente sfumato. Al centro del potere i Bani Fatima, i sei fratelli figli della stessa madre.

2) Al Saud (Arabia Saudita) - 213,6 miliardi di dollari

La dinastia più numerosa del mondo - si parla di migliaia di principi - è anche la più difficile da valutare. La leva finanziaria è il Public Investment Fund, il fondo sovrano da circa 900 miliardi di dollari guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, con l’obiettivo dichiarato di superare i mille miliardi. Nel portafoglio: il Newcastle United, LIV Golf, il 5% di Nintendo, quote di Uber, Boeing e Meta, il 22,6% dell’aeroporto di Heathrow. Ma è denaro dello Stato, non della famiglia: la sovrapposizione tra i due piani è precisamente ciò che gonfia le classifiche più fantasiose.

3) Al Thani (Qatar) - 199,5 miliardi di dollari

Poco meno di 3 milioni di abitanti e un peso finanziario sproporzionato, costruito sul gas naturale liquefatto. La Qatar Investment Authority gestisce circa 600 miliardi di dollari e non pubblica il proprio portafoglio, ma le posizioni note bastano: Harrods, The Shard, Canary Wharf, il 20% di Heathrow, il 17% di Volkswagen, il 10% di Universal Music, quote di Sainsbury’s e, di recente, investimenti in xAI e Databricks. A questo si aggiungono il Paris Saint-Germain e una presenza immobiliare londinese così capillare da essere diventata un caso politico nel Regno Unito.

4) Al Sabah (Kuwait) - 360 miliardi di dollari

La cifra è quella indicata da Celebrity Net Worth, tra le più riprese a livello internazionale, ma va presa con cautela: la fonte non dichiara la metodologia e il numero appare vicino al perimetro del fondo sovrano più che al patrimonio familiare. Il dato solido è un altro: la Kuwait Investment Authority, fondata nel 1953 e dunque il più antico fondo sovrano del mondo, gestisce a maggio 2026 circa 1.072 miliardi di dollari, quinta al mondo. La famiglia regna dal 1752 e ne controlla la governance, ma i due patrimoni non coincidono.

5) Windsor (Regno Unito) - circa 88 miliardi di dollari

È il caso più istruttivo, perché separa possedere da amministrare. Il patrimonio personale di Carlo III si ferma a 680 milioni di sterline (circa 900 milioni di dollari) secondo la Sunday Times Rich List 2026: Sandringham, Balmoral, l’eredità dei genitori. Fuori dal conteggio restano Crown Estate - che nel 2025/26 ha generato 500 milioni di sterline di utile netto versati allo Stato - e i Ducati di Lancaster e Cornovaglia. Il re ne ricava un finanziamento, non la proprietà: il Sovereign Grant 2025-26 è stato di 132,1 milioni di sterline, in salita a 137,9 milioni nel 2026-27.

6) Chakri (Thailandia) - tra 30 e 60 miliardi di dollari

La forbice è enorme, e c’è un motivo. Fino al 2017 gli asset erano intestati al Crown Property Bureau, un ente pubblico; poi una modifica normativa (la prima in 69 anni) li ha trasferiti direttamente a Rama X, che è così diventato formalmente proprietario di ciò che prima amministrava. Nel pacchetto: partecipazioni di controllo nella Siam Commercial Bank e nella Siam Cement Group, oltre a un patrimonio immobiliare sterminato nel centro di Bangkok. Da allora quegli asset sono, almeno sulla carta, tassabili come quelli di un cittadino qualsiasi.

7) Bolkiah (Brunei) - circa 30 miliardi di dollari

Il sultano Hassanal Bolkiah, sul trono dal 1967, è il monarca regnante da più tempo al mondo da quando, nel settembre 2022, è morta Elisabetta II. La ricchezza arriva da petrolio e gas di un Paese di appena 450mila abitanti, amministrati dalla Brunei Investment Agency. Il simbolo resta l’Istana Nurul Iman: 1.788 stanze, 257 bagni, 200mila metri quadrati, costato circa 1,4 miliardi di dollari nel 1984 e certificato dal Guinness come il più grande palazzo residenziale del mondo. Dentro, una scuderia climatizzata per 200 pony da polo.

8) Al Maktoum (Dubai) - circa 18 miliardi di dollari

A Dubai il modello è ancora diverso: meno idrocarburi, più economia dei servizi. La cassaforte è la Investment Corporation of Dubai, che nel 2024 ha dichiarato attivi per 1.470 miliardi di dirham - circa 400 miliardi di dollari - e ricavi per 349,6 miliardi. Nel perimetro ci sono Emirates, flydubai, Emirates NBD, ENOC, Emaar Properties, Dubai Duty Free e il gruppo alberghiero Atlantis. La famiglia guidata da Mohammed bin Rashid Al Maktoum è nota anche per l’impero dell’ippica Godolphin, una delle scuderie più titolate al mondo.

9) Alaouiti (Marocco) - 17,5 miliardi di dollari

È l’unico caso della lista in cui la ricchezza è, in buona parte, quotata in borsa e quindi verificabile. Un’analisi di agosto 2026 calcola in 17,47 miliardi di dollari il valore delle partecipazioni della famiglia di Mohammed VI nelle società quotate marocchine, detenute attraverso il 60% della holding Al Mada. Due terzi dell’esposizione arrivano dal minerario: Managem vale da sola circa 11,3 miliardi. Seguono la banca Attijariwafa (4,58 miliardi), LafargeHolcim Maroc, Wafa Assurance e Sonasid. Un portafoglio che intreccia corona ed economia nazionale in modo quasi unico.

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10) Liechtenstein - 9,2 miliardi di dollari

Il principato più piccolo della classifica ospita la famiglia reale europea più ricca in termini privati. Il patrimonio del principe Hans-Adam II, stimato da Bloomberg in 9,2 miliardi di dollari, non nasce da petrolio né da dotazioni statali ma da una banca: LGT Group, di proprietà familiare, che gestisce oltre 300 miliardi di franchi e impiega circa 5.000 persone. A questo si aggiungono le Princely Collections, tra le più importanti collezioni d’arte private al mondo )Rubens, Van Dyck, Murillo) esposte a Vienna e mai messe sul mercato.

Alla fine lo spartiacque del 2026 è tutto qui. Da una parte le monarchie del Golfo, dove la famiglia è lo Stato e il patrimonio si misura in centinaia di miliardi. Dall’altra le corone del Nord Europa, dove il sovrano è un funzionario costituzionale con una dotazione pubblica e i conti da giustificare. Haakon VIII eredita la seconda categoria: un ruolo simbolico e un’apanasje da poco più di un milione di euro. L’esatto contrario di ciò che accade ad Abu Dhabi.