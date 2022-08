Lamborghini Urus Performante: oltre i limiti del Super SUV

Lamborghini Urus Performante è il nuovo riferimento per prestazioni e divertimento alla guida nel segmento dei Super SUV. Più potente, più leggero e con un rapporto peso/potenza da supercar, prima ancora della sua presentazione ufficiale, suo il record nella categoria SUV sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb.

La nuova Lamborghini Urus Performante è più bassa e larga rispetto alla versione “base” e ha un peso ridotto di 47 kg per una potenza massima di 666 CV.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini: “ Urus Performante porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile del rivoluzionario Super SUV Lamborghini a raggiungere nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo. Il suo design rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di dinamismo su strada in quella che è già una vettura straordinaria. Fin dal suo lancio Urus ha definito un nuovo standard. Dal DNA del design e dal talento tecnologico di Lamborghini è nato il primo Super SUV al mondo, con cui si è aperta una nuova era: Urus Performante sposta l’asticella ancora più in alto per l’intero segmento SUV ”.

Diversi i particolari che la rendono ancora più esclusiva e sportiva, il cofano anteriore è in fibra di carbonio e dotato di prese d’aria, stesso materiale utilizzato per il tetto, soluzione questa che riprende quanto già proposto sulla Huracan Performante e Super Trofeo.

Lamborghini Urus Performante

Paraurti e splitter anteriori sono in materiale composito, nuove le prese d’aria che migliorano il raffreddamento del motore, al retro uno spoiler posteriore con pinne laterali in fibra di carbonio, aumentano la deportanza del 38%.

La Performante ha un telaio ribassato di 20 mm grazie a nuove molle in acciaio, la carreggiata è stata aumentata di 16 mm, i cerchi sono da 22 o 23 pollici, a richiesta sono disponibili quelli forgiati con pneumatici Pirelli P Zero (285/40 R22 - 325/35 R22). Di serie è respinte un impianto di scarico in titanio firmato Akrapovic, la carrozzeria è bicolore.

Lamborghini Urus Performante: motore, prestazioni e prezzo

Rouven Mohr, Chief Technical Officer: "Urus Performante affronta la strada come un atleta slanciato dalla forma perfetta. L’assetto muscoloso, il design distintivo, il gruppo propulsore V8 biturbo e lo scarico sportivo leggero lo confermano – a livello visivo, sonoro ed esperienziale – offrendo emozione pura su ogni strada, pista o superficie sterrata. Questo è il SUV pensato per chi siede al volante di una supersportiva”.

La potenza della Performante è stata incrementata di 16 cavalli, il potente V8 biturbo da 4 litri sprigiona 666 CV per 850 Nm di coppia massima disponibili tra i 2.300 e i 4.500 giri al minuto. Nel classico 0 - 100 km/h impiega soli 3,3 secondi per una velocità massima di 306 km/h, l’efficienza aerodinamica e la deportanza complessiva sono aumentati dell’8%, inedita è anche la ripartizione della coppia, l’utilizzo di un nuovo differenziale ha consentito un incremento del rapporto da 3,16 a 3,4 in trazione e da 3,02 a 3,33 in fase di rilascio.

Lamborghini Urus Performante

La nuova Lamborghini Urus Performance è in vendita in Italia a un prezzo di listino che parte da 215.261 euro.

I primi esemplari saranno consegnati a partire da fine anno, accanto alla modalità di guida standard, sulla Performante è stata aggiunta quella Rally che abbina la sportività al divertimento di guida puro, la tendenza al sovrasterzo è amplificata in questo caso dai sistemi antipolio e dagli ammortizzatori ottimizzati per superfici irregolari.