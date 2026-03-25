Perché oggi, nonostante una formazione migliore e maggiori competenze, molti giovani italiani sono più poveri dei loro genitori? Quali sono gli errori più comuni che facciamo ogni giorno con i nostri soldi? Sono solo alcuni dei temi al centro della nuova puntata di Money Talks, il podcast di Money.it, con l’economista Alessandro Cascavilla come protagonista. Una lunga chiacchierata che parte dalle basi dell’educazione finanziaria fino ad arrivare a toccare i nodi strutturali dell’economia italiana, dai tanto dibattuti stipendi fermi ai problemi di produttività. Senza dimenticare il futuro del mercato e dei giovani.

Se vuoi avere (finalmente) uno sguardo lucido su temi complessi, capire meglio l’economia, prendere decisioni più consapevoli sul tuo futuro ed evitare quegli errori che, senza accorgersene, fanno perdere soldi ogni giorno, guarda ora la puntata “Gli errori che ti fanno perdere soldi e molto altro - Con l’economista ALESSANDRO CASCAVILLA - Money Talks ep. 06” su YouTube o ascoltala sulle tue piattaforme podcast preferite.

“Capire cos’è l’inflazione, il tasso di interesse e il rendimento è la cassetta degli attrezzi di base”, spiega Cascavilla. Eppure, è proprio su questi concetti fondamentali che si registra uno dei principali ritardi culturali del Paese. L’Italia, infatti, continua a posizionarsi sotto la media dei Paesi avanzati per livello di alfabetizzazione finanziaria, con relative conseguenze sulle scelte quotidiane dei cittadini.

Soldi, gli errori più comuni secondo l’economista

Uno degli errori più diffusi riguarda la gestione del risparmio. Molti italiani, per paura del rischio, preferiscono lasciare i soldi sul conto corrente. Ma questa apparente sicurezza ha un costo nascosto:

“Se consideriamo l’inflazione, magari l’investimento non era così rischioso come sembrava”.

sottolinea l’economista, che spiega come non investire significa spesso perdere valore nel tempo.

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Lo stesso vale per un altro grande pilastro della cultura economica italiana: la casa di proprietà. È ora di mettere in discussione l’idea che il “mattone” sia sempre l’investimento migliore, non perché sia necessariamente sbagliata, ma perché il senso dell’investimento dipende da variabili personali e di mercato, spesso ignorate. “È una scelta molto culturale”, sottolinea l’economista, che invita a ragionare in termini di flussi finanziari e opportunità alternative.

Il futuro dei giovani tra soldi e lavoro

Il cuore della conversazione, però, riguarda il sempre opportuno confronto tra generazioni. Oggi, rispetto al passato, costruire una stabilità economica è più difficile, con gli stipendi che sono rimasti sostanzialmente fermi negli ultimi decenni, mentre il costo della vita è aumentato.

“Il problema non è solo l’inflazione, ma il fatto che i salari non crescono”,

spiega Cascavilla. Il risultato è una progressiva erosione del potere d’acquisto e una mobilità sociale sempre più limitata.

Non sorprende, quindi, che sempre più giovani fatichino a raggiungere l’indipendenza economica, appesantiti da affitti elevati, precarietà e stipendi bassi. E quando finalmente si accumula qualcosa, spesso manca la consapevolezza su come gestirlo. È qui che entra in gioco l’educazione finanziaria, da considerare non come un lusso, ma come una necessità.

Il nodo dell’AI

Guardando al futuro, non possiamo non confrontarci con l’esperto sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul mercato del lavoro. Cascavilla invita a evitare letture semplicistiche:

“Non credo che non lavoreremo più, cambierà il modo in cui lavoriamo”.

L’innovazione tecnologica, come già accaduto in passato, porterà trasformazioni profonde, distruggendo sì alcune professioni ma creandone anche delle altre.

La vera differenza, ancora una volta, la farà la capacità di adattamento. E qui emerge uno dei messaggi più forti che Cascavilla ha lanciato durante il podcast:

“Il migliore investimento è investire in conoscenza”.

In un mondo in rapido cambiamento, le competenze e le capacità critiche sono il vero capitale su cui puntare.

I problemi dell’economia italiana, spiegati

Non mancano riflessioni più ampie sul sistema Paese. Il debito pubblico elevato, accompagnato da una bassa produttività e dalla crisi demografica sono delle sfide strutturali che limitano la crescita economica. A questo si aggiunge un problema della distribuzione della ricchezza: