La spiaggia italiana che assomiglia a Tahiti si trova a un’ora da Roma. È un paradiso

Le nostre spiagge sono tra le più belle del pianeta, ottengono ogni anno prestigiosi riconoscimenti di livello internazionale e hanno poco da invidiare a quelle di mete esotiche come i Caraibi, le Hawaii e la Polinesia.

Ad esempio se abbiamo sempre sognato di vedere quest’ultima e Tahiti in particolare, c’è una buona notizia. Nel cuore della Sardegna c’è un piccolissima e incantevole spiaggia che ricorda quelle della Polinesia Francese.

La bellezza di Cala Coticcio, la “Tahiti sarda” L’isola di Caprera, la seconda più grande dell’Arcipelago della Maddalena, nasconde un segreto. Ovvero il piccolo paradiso terrestre che va sotto il nome di Cala Coticcio, spesso soprannominata la “Tahiti” sarda. Per chi non la conoscesse, Cala Caticcio è una piccola piscina naturale (il litorale è lungo appena 100 metri) situata tra due promontori che ricorda in tutto e per tutto le spiagge polinesiane. Ovvero quei luoghi magici fatti di sabbia finissima, acque cristalline che, a seconda dell’ora della giornata, variano tra il turchese e il verde smeraldo, e fondali da sogno, perfetti per lo snorkeling. Il tutto circondato da una splendida e fitta vegetazione tipicamente mediterranea che rende Cala Coticcio una vera cartolina a cielo aperto.

Come arrivare Per arrivare a Cala Coticcio ci sono due opzioni. La prima è quella di noleggiare una barca o imbarcarsi in un tour guidato partendo da Palau o da La Maddalena. Il tutto ricordando di partire con ombrellone, cibo e bevande, poiché sulla spiaggia non ci sono bar e servizi. La seconda è quella di raggiungere la cala via terra. In questo caso, però, servirà prenotare una guida ambientale turistica per farsi guidare lungo i sentieri sterrati che portano alla spiaggia. Il tutto per una spesa di 3 euro a persona che andranno al Parco Nazionale della Maddalena.