La Russia sospende le esportazioni di gasolio: Cremlino in crisi

La Russia, il terzo produttore di petrolio al mondo, si trova ad affrontare significative carenze di petrolio sul mercato domestico. Il Cremlino ha annunciato lunedì che fermerà temporaneamente le esportazioni di gasolio per sei mesi a partire dal 1° marzo.

Le esportazioni di petrolio e gas rappresentano il 30% delle entrate russe e una quota significativa del PIL del paese. La Russia controlla alcune delle più grandi riserve mondiali di gas naturale e petrolio greggio.

Eppure, la Russia si trova ad affrontare carenze significative nel mercato interno, causate principalmente dai prezzi bassi e dalla domanda debole. «Per compensare la domanda di prodotti petroliferi», ha riferito il vice primo ministro Alexander Novak tramite un portavoce, «è necessario adottare misure per contribuire a stabilizzare i prezzi sul mercato interno.»

Inoltre, gli impianti petroliferi russi sono stati presi di mira dai missili ucraini, danneggiando ulteriormente le riserve di combustibili fossili del Cremlino.

Questa non è la prima volta che la Russia tenta di manipolare la domanda globale di petrolio. L’anno scorso, il Cremlino ha collaborato con l’Arabia Saudita per tagliare la produzione di petrolio e aumentare artificialmente i prezzi. Nel complesso, le esportazioni di petrolio sono state ridotte di 1,6 milioni di barili al giorno, circa l’1,6% della domanda globale.

Da allora, tuttavia, i prezzi del petrolio sono diminuiti in modo significativo e il tetto al prezzo del G7 imposto al petrolio russo ha ulteriormente diminuito le entrate del Cremlino.

Una nuova fase nella guerra energetica

Dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, le nazioni europee si sono unite per fermare le importazioni di gas da Mosca. Sfortunatamente, l’economia europea dipendeva immensamente dal gas e dal petrolio russi, e il suo arresto improvviso ha causato gravi danni alla nostra industria.

I prezzi dell’energia sono aumentati, provocando un’inflazione diffusa e una crisi economica generale.

A due anni dall’inizio della guerra, tuttavia, la situazione sta lentamente cambiando. L’Europa ha trovato nuovi fornitori di gas, vale a dire la Norvegia, gli Stati Uniti e le nazioni africane, facendo scendere i prezzi ai livelli prebellici.

La Russia, d’altro canto, sembra non essere in grado di incrementare la domanda. Secondo l’International Energy Agency (IEA), la domanda di combustibili fossili dovrebbe raggiungere il picco in questo decennio e la crescita nel 2024 dovrebbe diminuire di 1 milione di barili al giorno. Se fosse vero, ciò renderebbe il sabotaggio russo-saudita quasi inutile.

Cina e India, che hanno sostituito l’Europa come maggiori importatori di petrolio russo, lo stanno comprando a un prezzo stracciato. Pechino e Delhi sanno che senza di loro la Russia sarebbe economicamente devastata e ne stanno approfittando come meglio possono.

Anche a guerra finita, è altamente improbabile che l’Europa acquisterà mai più petrolio e gas dalla Russia. “L’era del 30% di gas russo è finita e non tornerà, qualunque sia l’esito della guerra e chiunque presieda al Cremlino”, ha detto l’analista Jonathan Stern.

Qualunque sia l’esito della sua invasione dell’Ucraina, la Russia ha bisogno di un cambiamento economico radicale.

