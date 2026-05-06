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La “formula vincente” dei dividendi che batte il mercato da 25 anni. I titoli da comprare ora

Redazione Money Premium

6 Maggio 2026 - 07:55

I titoli large-cap che battono il mercato da 25 anni. Ecco la strategia e i 6 nomi da tenere d’occhio

La “formula vincente” dei dividendi che batte il mercato da 25 anni. I titoli da comprare ora

Nel mondo degli investimenti esiste una verità che molti risparmiatori italiani stanno scoprendo solo ora: non tutti i dividendi sono uguali. Mentre tanti inseguono rendimenti alti a ogni costo, spesso finendo per incappare in tagli improvvisi o società in difficoltà, esiste una via più intelligente e collaudata nel tempo.

Si tratta di puntare su grandi aziende solide, con bilanci robusti, che non solo pagano un dividendo ma lo aumentano regolarmente anno dopo anno. Questa approccio, oltre a generare un flusso di cassa crescente, ha dimostrato di offrire rendimenti totali superiori a quelli del mercato nel lungo periodo, con una volatilità spesso più contenuta. In un contesto di tassi incerti e mercati volatili come quello attuale, i dividendi di qualità rappresentano una delle poche certezze per chi cerca sia reddito sia crescita del capitale.

Le società che sanno crescere i propri payout con disciplina inviano un segnale potente al mercato: hanno fiducia nel proprio business, generano cassa in abbondanza e sono gestite con un occhio di riguardo verso gli azionisti. Non è un caso che molti grandi investitori istituzionali e family office prediligano proprio questo tipo di titoli per costruire portafogli difensivi ma performanti. Il segreto non sta tanto nel rendimento corrente, quanto nella capacità dell’azienda di aumentare quel rendimento nel tempo, sostenendolo con fondamentali solidi. [...]

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