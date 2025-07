La classifica dei profumi più costosi al mondo vede in cima alla lista lo Shumukh (la scimmia) e il Golden Delicious di DKNY, venduti a un prezzo superiore a 1 milione di dollari. L’industria della profumeria di lusso rappresenta una nicchia di mercato dove esclusività e qualità si fondono per creare fragranze uniche. Oltre al costo dei materiali, ciò che rende questi profumi straordinari è il design e i dettagli dietro la loro creazione: dagli ingredienti ai flaconi preziosi, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza esclusiva a chi sceglie di indossare queste fragranze.

Sebbene i prezzi possano sembrare inaccessibili per molti, gli appassionati di profumeria e i collezionisti sono disposti a investire in fragranze esclusive e rari, poiché ogni bottiglia rappresenta non solo un’esperienza sensoriale unica, ma anche un pezzo di arte e storia da custodire con cura.

In questo articolo scopriremo quali sono i profumi più costosi al mondo, analizzando le ragioni dietro il loro prezzo elevato e cosa li distingue dalle fragranze tradizionali.

1) Shumukh Considerato il profumo più costoso al mondo, lo Shumukh è entrato nel Guinnes dei primati nel 2019, con un valore di 1,29 milioni di dollari. In arabo, Shumukh significa “che merita il massimo” ed è un prodotto di Spirit of Dubai, brand di nicchia di Nabeel Perfume Group. Il creatore di questa fragranza, il maestro profumiere Asghar Adam Ali (Al Attar), ha progettato anche la confezione, un flacone tempestato di oro 18 carati, argento puro e pietre preziose. L’essenza è un connubio di oltre 300 ingredienti naturali, tra cui sandalo, muschio, rosa, legno di agar (oud), zafferano. Il lego di agar è un componente chiave nei profumi di fascia alta: estremamente costoso, deriva da alberi infettati da un particolare tipo di muffa che ne modifica la struttura e il profumo, rendendolo ricercato per le sue note profonde e misteriose.

2) Golden Delicious di DKNY Al prezzo di 1 milione di dollari a flacone (50 ml), il Golden Delicious di DKNY è il secondo profumo più costoso al mondo. A rendere ancora più preziosa questa essenza è la sua splendida bottiglia decorata con 2.909 pietre preziose incastonate che danno forma allo skyline di New York City, disegnato dal designer di gioielli Martin Katz. Per realizzare questo gioiello sono stati utilizzati 2.700 diamanti bianchi, 183 zaffiri gialli, uno zaffiro ovale Cabochon da 7,18 carati dallo Sri Lanka, 15 diamanti rosa dall’Australia, 4 diamanti taglio rosa, una tormalina Paraiba turchese da 1,6 carati dal Brasile, un rubino taglio ovale da 3,07 carati, un diamante taglio rosa a forma di pera da 4,03 carati e un diamante giallo canarino da 2,43 carati che campeggia sul tappo.

3) Passant Guardant di Clive Christian Passant Guardant è considerata una delle fragranze più raffinate al mondo ed emblema di opulenza e lusso sfrenati. Realizzato da Clive Christian, storico marchio di profumi fondato nel 1872 e unico brand autorizzato a utilizzare la corona della regina Vittoria sui suoi flaconi. Contiene i migliori ingredienti al mondo, tra cui bergamotto, mandarino siciliano, ylang-ylang e neroli speziato e a rendere unica la versione del Passant Guardant No.1 è il flacone di cristallo decorato a mano con un reticolo in oro 24 carati su cui sono stati incastonati oltre 2.000 diamanti bianchi, gialli e rosa. Il prezzo di questo profumo è di 228.000 dollari.

4) Opera Prima di Bulgari Con un prezzo di 3.133 dollari/ml, o di 235.000 dollari per un flacone di 75 ml, Opera Prima di Bulgari conquista la quarta posizione dei profumi più costosi al mondo. Creato nel 2014, per celebrare il 130° anniversario del brand, questo profumo sintetizza le ricche origini di artigianato italiano di alta gamma nell’arte di creazione di gioielli e profumi. Ad arricchire la fragranza, che armonizza gli aromi mediterranei di limone e fiori d’arancio, è la preziosa confezione in vetro realizzata da Venini con 250 carati di citrino, 4,45 carati di ametista e 25 carati di diamanti insieme a foglie d’oro.

5) Imperial Majesty di Clive Christian Imperial Majesty di Clive Christian è stato creato nel 2006 diventando lo stesso anno il profumo più costoso al mondo, con un valore di 215.000 dollari. Realizzato in cristallo Baccarat lucidato a specchio, con un diamante bianco da cinque carati incastonato in oro 18 carati, il flacone in edizione limitata ha portato il lusso al suo apice, poiché ognuno dei 10 pezzi è stato consegnato in una lussuosa auto Bentley. L’unicità di questa fragranza è garantita anche dalle preziose materie prime tra cui vaniglia di Tahiti, vetiver vivace, bergamotto e mandarino siciliano, ylang-ylang e neroli mielato.

6) J’adore L’or Prestige Edition di Dior Questa edizione limitata del noto profumo di Dior è stata lanciata nel 2016 al presso di 75.000 dollari a flacone (di 100 ml). J’adore L’or Prestige Edition rappresenta una rivisitazione della fragranza classica del 1999, venduta al dettaglio a 150 dollari a flacone. Il flacone di cristallo impreziosito di perle e diamanti a taglio tondo e a pera è stato realizzato dal maestro incisonre Baccarat e inserito in una custodia in pelle couture realizzata a mano su misura.

7) Parfum VI di Gianni Vive Sulman Il Parfum VI di Gianni Vive Sulman è noto per essere stato il preferito di Michael Jackson, che ne acquistò due flaconi al lancio nel 1998 al prezzo di 89.000 dollari per flacone di 200 ml. A far crescere il valore di questa fragranza è il numero limitato di pezzi, 173, e l’originalità del flacone, in cristallo impreziosito da oro, legno esotico, con un tappo tempestato di diamanti, rubini e una chiave d’oro. leggi anche I 20 vini più costosi al mondo, la classifica

8) Pleine Lune sur le Nil di Parfums De Burmann Lanciato nel 1934, ma mai entrato in commercio a causa degli esorbitanti costi di produzione, uno dei pochi flaconi rimasti al mondo di Pleine Lune sur le Nil è stato venduto all’asta nel 2023, ad un prezzo di 75.000 dollari. La bottiglia di vetro nero è decorata con geroglifici egiziani smaltati e sormontata da una copertura piramidale in metallo dipinto in oro ispirata all’obelisco di Luxor a Parigi.

9) 1 Million Luxe Edition di Paco Rabanne 1 Million Luxe Edition di Paco Rabanne è uno dei profumi più pregiati al mondo. Creata dai maestri profumieri Christophe Raynaud, Olivier Pescheux e Michel Girard, questa fragranza incorpora arancia rossa, pompelmo, cannella, menta, rosa, spezie, cuoio chiaro, legno bianco, patchouli e ambra. Le bottiglie dell’edizione speciale, realizzate in oro 18 carati con un diamante da 0,3 carati, sono limitate, numerate e realizzate su ordinazione ad un prezzo di 57.000 dollari.