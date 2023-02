Jassim Al Thani, chi è e quanto guadagna lo sceicco che vuole acquistare il Manchester United

Anche uno dei club calcistici più antichi e blasonati del mondo, il Manchester United, potrebbe finire molto presto nelle mani della famiglia regnante del Qatar, gli Al Thani, che sono già padroni in Francia del PSG. È ufficiale infatti la discesa in campo dello sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani che ha presentato una proposta d’acquisto del 100% del Manchester United nelle mani ora della famiglia Glazer.

I Glazer hanno infatti messo in vendita la società calcistica britannica alla ricerca di una plusvalenza incredibile per questo 2023. E così sono iniziate a circolare le prime voci di interessamenti vari. Dal miliardario britannico Jim Ratcliffe e il suo gruppo petrolchimico Ineos, già proprietario del Nizza in Francia e del Losanna in Svizzera, a Elon Musk che lo scorso agosto proprio su Twitter aveva scritto un post in cui “dava il benvenuto al Manchester United” anche se poi chiarì che si trattava di un post ironico.

Fatto sta che ad oggi l’unico a comunicare ufficialmente l’interessamento per l’acquisizione del Manchester Uniter è stato lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani. Ma di chi si tratta? C’entra qualcosa con il PSG? Facciamo chiarezza.

Chi è e quanto guadagna Jassim Al Thani

Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha reso ufficialmente noto il suo interesse per il Manchester United. Indiscrezioni dicono che sia tifoso del red devils sin da bambino e che ora voglia acquistare la sua squadra del cuore. Figlio di un ex primo ministro del Qatar, ha 44 anni ed è presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), una delle maggiori banche del paese con sedi anche in Libano, Regno Unito e Sudan. Azionista di maggioranza della banca è anche il fondo sovrano Qatar Investment Authority, che possiede pure la Qatar Sports Investments (QSI), che controlla il Paris Saint-Germain.

La famiglia è difatti la stessa: il numero uno del club parigino Tamim bin Hamad Al Thani è lo zio dell’imprenditore che mira ad acquistare il Manchester United. Difficile prevedere a quanto ammonti il suo patrimonio ma di certo la famiglia Al Thani è una delle più ricche al mondo. Il padre di Jassim è stato inserito da Forbes tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio di 1,36 miliardi di dollari.

L’offerta sarebbe da capogiro

Nel comunicato l’imprenditore Jassim Al Thani non ha svelato la cifra esatta dell’offerta fatta recapitare al proprietario dei red devils, ma indiscrezioni pensano sia molto alta. «La proposta mira a riportare il club al suo antico splendore sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, a riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. Se l’offerta sarà accolta, il club sarà liberato dai suoi debiti (attualmente ammontano a 580 milioni di euro) e i suoi promotori si impegneranno a investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture più ampie» - si legge le comunicato.

Secondo la stampa inglese il prezzo potrebbe raggiungere i 6 miliardi di dollari. Sarebbe un affare colossale per la famiglia Glazer che acquistò il Manchester per 1,4 miliardi e adesso starebbe per rivenderlo ad una cifra 4-5 volte superiore.