Chi è J. D. Vance e quanti soldi ha il vicepresidente degli Stati Uniti

Chi è J. D. Vance? Visti i tempi questo è un nome di cui sentiremo parlare a lungo, visto che non si tratta solo dell’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, ma anche una delle persone che ha in mano i destini del mondo intero.

Come prevede la legge negli Stati Uniti, già prima delle trionfali elezioni Usa 2024 il di nuovo presidente Donald Trump aveva indicato il suo vice, con la scelta che anche Oltreceano ha colto molti di sorpresa.

Non che J. D. Vance fosse un emerito sconosciuto, anzi, ma a incuriosire sono le mille sfaccettature di un personaggio molto complesso che si sta dimostrando essere molto influente nell’attuale amministrazione a stelle e strisce.

“Sotto la guida del presidente Trump - sono state le sue prime parole una volta acclamati i risultati del voto - non smetteremo mai di lottare per voi, per i vostri sogni, per il futuro dei vostri figli e, dopo la più grande rimonta politica della storia americana, guideremo la più grande rimonta economica della storia americana sotto la guida di Donald Trump”.

Il paradosso è che all’inizio Vance era un avversario di Trump all’interno del Gop, per poi mutare la sua opinione sul tycoon nel corso del tempo.

Vediamo allora la biografia di J. D. Vance, dando uno sguardo anche al suo stipendio e al patrimonio del vicepresidente degli Stati Uniti

La biografia di J. D. Vance Nome: James David Vance, all’anagrafe James Donald Bowman Data di nascita: 2 agosto 1984 Luogo: Middletown (Ohio), Stati Uniti Famiglia: i suoi genitori hanno divorziato quando lui era ancora molto piccolo, venendo cresciuto dai nonni assumendone poi il cognome per riconoscenza Vita privata: sposato con Usha Vance, la coppia ha tre figli Istruzione: laurea in Scienze Politiche e in Legge Partito: Repubblicano Ruolo: senatore dell’Ohio, ora vicepresidente degli Stati Uniti Curiosità: in passato è stato un Marines e ha preso parte alla guerra in Iraq

La carriera politica di J.D. Vance Fino al 2016 J.D. Vance era un lavoratore come tanti altri, salendo poi alla ribalta dopo la pubblicazione del libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Da allora la sua vita è cambiata, diventando quasi un simbolo nella sua denuncia della crisi della Rust Belt, letteralmente “cintura della ruggine” che sarebbe quel territorio compreso tra i Grandi Laghi e i monti Appalachi una volta polmone dell’industria americana e adesso da anni in grande declino e decadenza. Quando sempre nel 2016 si è avvicinato al Partito Repubblicano - venendo poi eletto senatore nel 2022 -, Vance si è definito un “never Trump” mutando poi nel tempo la sua posizione fino a diventare un lealista dell’ex presidente. “Mi dispiace di essermi sbagliato su quell’uomo -, ha detto Vance di Trump nel 2021 -. Penso che sia stato un buon presidente, penso che abbia preso molte buone decisioni per le persone e penso che abbia ricevuto un sacco di critiche. È il miglior presidente della mia vita”. Una trasformazione che molto ha fatto discutere negli Stati Uniti soprattutto ora che il giovane senatore, leader dell’ala populista-neoreazionaria del Gop che ritiene l’establishment alla guida degli Usa come una sorta di “regime” gestito da un’élite che deve essere smantellata, sarà il vicepresidente degli Stati Uniti.