L’ombra dell’escalation della guerra in Palestina si allunga su tutto il Medio Oriente, specialmente dopo le ultime dichiarazioni dell’Iran, che ha minacciato di “chiudere” il Mar Mediterraneo se Israele dovesse perseverare nei suoi “crimini” a Gaza.

È indubbio che il genocidio del popolo palestinese e il conflitto tra Hamas e Israele abbiano comportato negli ultimi mesi un aumento delle tensioni nei mari tra attori locali e internazionali.

Dopo le tensioni nel Mar Rosso a causa delle azioni dei ribelli Houthi, ora l’attenzione si sposta nel Mediterraneo, area sensibile e al centro degli interessi occidentali. L’Iran non ha lasciato adito a diverse interpretazioni, se Israele dovesse continuare la sua operazione nella Striscia di Gaza, interverrà “chiudendo” il Mediterraneo colpendo l’economia di Israele e dell’intero Occidente.

Se fino a oggi il coinvolgimento diretto dell’Iran nella guerra in Palestina è sempre stata fumosa e indefinita, con le ultime dichiarazioni - o minacce - c’è il rischio che l’Iran davvero intervenga nel conflitto, provocando una vera e propria escalation.

Alcuni si domandano quindi se davvero l’Iran possa scatenare una terza guerra mondiale. Data la sua forza geopolitica è bene sciogliere ogni dubbio, cercando di capire se ci sono le possibilità e se sia negli interessi di Teheran un conflitto mondiale.

L’Iran può scatenare una Terza guerra mondiale? Le risorse e il suo ruolo geopolitico in Medio Oriente

Le minacce dell’Iran non dovrebbero mai essere sottovalutate, specialmente perché provengono dalla nona potenza militare al mondo.

Negli ultimi anni Teheran ha rafforzato il proprio ruolo geopolitico, grazie alla sua influenza economica e politica a livello internazionale: è uno dei principali produttori di idrocarburi al mondo - 2° produttore di gas e 5° per il petrolio - e ricopre una posizione strategica su importantissime rotte commerciali.

Suoi rivali principali sono l’Arabia Saudita e Israele, e dopo gli accordi di Abramo, sono aumentate le tensioni tra questi tre Paesi: Tel Aviv appare oggi accerchiata da stati ostili, molti dei quali sono finanziati e sostenuti da Teheran.

Infatti, benché non sia stata mai dimostrata l’accusa che vuole la Repubblica Islamica dietro il raid di Hamas del 7 ottobre; è innegabile la vicinanza tra Iran e Hamas, Hezbollah del Libano e gli Houthi dello Yemen: attori che hanno attaccato Israele o aree di suo interesse per impegnare militarmente l’esercito su più fronti.

Eppure, se dallo scoppio della guerra in Palestina Teheran è sempre stata pubblicamente impegnata sul piano diplomatico, oggi ha apertamente minacciato l’Occidente se il “conflitto” a Gaza non si dovesse fermare. La minaccia di un’escalation è quindi tetramente concreta, soprattutto se conoscono le forze allineate sulla scacchiera.

Da un lato, se l’Iran - paese leader del mondo sciita - davvero entrasse in guerra, potrebbe contare del sostegno non solo dei gruppi da lui finanziati, ma anche della Russia e della Cina (benché quest’ultima cerchi sempre di non schierarsi), mentre dall’altro lato si troverebbe Israele con i suoi massimi alleati: Stati Uniti (nemici giurati di Teheran) e l’Arabia Saudita. Il rischio sarebbe quello di una vera terza guerra mondiale. La vera domanda però è un’altra: se l’Iran ha le forze militari e nucleari per scatenare una guerra, avrebbe davvero un interesse nello scatenare un conflitto mondiale?

Perché all’Iran non conviene scatenare una Terza guerra mondiale?

È vero, le tensioni in Medio Oriente stanno aumentando vertiginosamente, coinvolgendo anche i mari, come Mar Rosso e Mediterraneo, con il rischio che il conflitto si espanda.

Eppure, bisogna attenersi ad alcuni dati, fino ad ora mai smentiti: stanno alle agenzie internazionali, all’Iran non conviene scatenare una Terza guerra mondiale.

Un allargamento del conflitto regionale potrebbe aprire incognite troppo pericolose per la tenuta e forse la sopravvivenza stessa della Repubblica Islamica. Stando alle analisi di alcuni esperti, il via libera a un’offensiva molto più ampia di Israele contro le milizie filo-iraniane e contro l’Iran, potrebbe ridurre la capacità di influenza di Teheran sui paesi vicini; esponendola a nuovi rischi di offensiva militare, considerato il nuovo dispiegamento di forze Usa nel Mediterraneo e interrompere il processo di distensione con i paesi arabi del Golfo recentemente avviato in contrapposizione con gli accordi di Abramo.

Per ora appare, dunque, nell’interesse dell’Iran un contenimento del conflitto tra Israele e Hamas entro i confini attuali, in modo da rafforzare la sua posizione di legittimo interlocutore sia in Medio Oriente che sul piano Internazionale. Inoltre, in questo modo Teheran potrebbe continuare a sostenere ideologicamente la causa palestinese, stringendo ulteriori alleanze. Non a caso l’Iran non è a favore della soluzione a due Stati.

La risoluzione di un cessate il fuoco, attualmente, pone in posizione di vantaggio e di maggiore influenza l’Iran, è quindi difficile che il Paese decida di attaccare Israele, scatenando una terza guerra mondiale.