Incentivi per impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili, ecco le Regioni con bandi

L’attenzione che negli ultimi anni si sta dando alle energie rinnovabili, pensati come una spinta alla transizione energetica, al momento sono anche una risposta più immediata alla crisi energetica che impatta, fortemente, anche su quella economica. E proprio per questo motivo sono molte la Regioni che stanno incentivando la realizzazione di impianti fotovoltaici e di accumulo attraverso bandi per cittadini e imprese.

Alcune stanno rispondendo ai bisogni aderendo al cosiddetto Reddito energetico, ma in questo caso per accedere ai finanziamenti a fondo perduto è necessario il rispetto di determinate soglie Isee.

Altre Regioni, invece, stanno emanando bandi al di fuori dell’iniziativa sopra citata (che tra l’altro prevede anche la cessione di quanto non utilizzato in autoconsumo per i bisogni degli enti locali) per agevolare non solo cittadini ma anche imprese, microimprese e aziende.

Vediamo quali sono le Regioni che hanno emanato bandi per il 2023 e a chi sono rivolti.



Incentivi per il fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia

Il bando prevede la partecipazione al beneficio di tutte le persone fisiche residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e che gli interventi siano realizzati su unità immobiliari a uso residenziale con categoria catastale da A1 ad A9 e A11 con spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

La domanda può essere presentata dai proprietari o anche da coloro che hanno un reale diritto di godimento dell’immobile (ma quest’ultimo deve essere registrato da un atto).

Quali spese rientrano? Nello specifico:

acquisto e installazione degli impianti;

lavori correlati;

sistemi per la gestione energetica;

monitoraggio dell’impianto;

spese tecniche;

spese di istruttoria e di gestione della pratica;

oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A.

A quanto ammonta il beneficio? L’incentivo a fondo perduto copre le spese sostenute in misura non superiore al 40% del totale in base a quanto previsto dalle tabelle dell’articolo 4 del bando in questione.

La partecipazione al bando potrà essere richiesta con la presentazione della domanda online a partire dal 22 febbraio 2023 alle ore 9.00 e fino al 15 novembre 2023 alle ore 15.00.

Bando Fruili Bando fotovoltaico

Incentivi fotovoltaico, il bando della Regione Calabria

Il bando della Calabria è rivolto esclusivamente alle microimprese di qualsiasi settore, con l’esclusione delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura oltre quelle che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento aziendale” supporta la microimprese che vogliono realizzare interventi che mirino all’utilizzo di fonti rinnovabili per l’autoconsumo per contrastara l’aumento dei costi dell’energia.

L’importo minimo finanziabile è di 5.000 euro fino ad un massimo di 25.000 euro per l’installazione e la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile. Nelle spese ammissibili rientrano:

impianto fotovoltaico comprensivo di posa e messa in opera;

inverter;

strutture di sostegno;

mano d’opera;

sistemi di accumulo per impianto fotovoltaico comprensivo di mano d’opera;

spese tecniche;

costi di allaccio alla rete.

Le domande devono essere inviate tramite la piattaforma Fincalabra dalle ore 10.00 del 6 febbraio 2023 e fino alle ore 18.00 del 3 marzo 2023.