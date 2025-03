In questo paesino in Italia puoi comprare casa a 1 euro

Basta un solo euro per comprare una casa. Un sogno per molti giovani in Italia, eppure è quello che accade a Penne, in provincia di Pescara.

Il suggestivo borgo medievale dell’Abruzzo ha avviato un’iniziativa per vendere case abbandonate a un prezzo simbolico. L’obiettivo? Riqualificare il centro storico e contrastare lo spopolamento.

L’iniziativa Case a 1 euro ha già attirato l’interesse di acquirenti italiani e stranieri, offrendo loro un’opportunità unica per vivere in un’area ricca di storia e fascino. Ma come funziona esattamente questa proposta? E quali sono i requisiti per partecipare? Scopriamolo insieme in questa breve guida che ti aiuterà a decidere se trasferirti immediatamente in Abruzzo oppure no. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Perché si vendono case a 1 euro a Penne?

Il progetto “Case a 1 euro” nasce dalla necessità di contrastare il declino demografico che minaccia il borgo di Penne. Con solo 1.000 residenti ancora nel centro storico e oltre 40 edifici vuoti, il paese corre il rischio di trasformarsi in una città fantasma.

Molte delle case in vendita sono antiche, risalenti addirittura al Medioevo e al Rinascimento. Queste abitazioni, un tempo appartenenti a famiglie di contadini emigrati alla ricerca di migliori opportunità, sono rimaste abbandonate per anni, deteriorandosi progressivamente. Per il sindaco Gilberto Petrucci, questa situazione rappresenta una ferita aperta per il borgo. La vendita a 1 euro è un incentivo per chi desidera investire nella ristrutturazione di questi edifici, riportando in vita il cuore storico della città.

Oltre a essere un’iniziativa economica vantaggiosa per chi vuole acquistare casa in Italia, il progetto ha anche un importante valore culturale e sociale. Recuperare questi edifici significa preservare la storia del borgo e offrire nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico. Inoltre, l’afflusso di nuovi abitanti potrebbe dare una spinta alla piccola economia locale, favorendo negozi, artigiani e imprese della zona.

A differenza di altre località italiane che hanno promosso iniziative simili, come alcuni borghi in Sicilia, Penne offre condizioni più vantaggiose. Infatti, non è richiesto alcun deposito cauzionale, il che facilita l’acquisto e rende il processo meno oneroso per i potenziali acquirenti.