Il ritorno alla normalità dopo gli anni di pandemia ha acuito un problema nel settore turistico: quello del sovraffollamento. Il numero di città alle prese con l’overtourism cresce di giorno in giorno e le amministrazioni locali stanno prendendo misure sempre più stringenti per preservare il proprio patrimonio culturale e per permettere ai cittadini di vivere tranquillamente la loro vita quotidiana.

Una delle ultime ad aver deciso di limitare, o almeno regolamentare, i flussi turistici è stata la città di Dubrovnik una delle mete preferite dai turisti italiani e internazionali. Scopriamo le nuove regole introdotte e cosa rischia chi non le rispetta.

Dubrovnik è una delle città più affollate del mondo Lo scorso anno Dubrovnik, una delle città più suggestive della Croazia e di tutta Europa, ha conquistato un poco lusinghiero primato: quello di città più sovraffollata del pianeta con una percentuale di 27 turisti per ogni singolo residente. Un numero enorme che ha messo in difficoltà soprattuto la zona della Città Vecchia, alle prese con un traffico senza precedenti. Nella parte più antica della città in alta stagione si arriva a 200 autobus al giorno, decine e decine di auto a noleggio e migliaia di taxi. Una situazione insostenibile per la popolazione residente che ha costretto l’amministrazione a introdurre tre nuove regole. La prima riguarda gli autobus che, se non rispettano gli orari di arrivo e partenza vanno incontro a multe che possono arrivare a 2.000 euro. La seconda è la decisione di creare delle aree parcheggio esclusive per le auto a noleggio. L’ultima è la riduzione del numero di taxi con accesso libero alla zona Vecchia da 9.000 a 700 unità.