Il segreto per riuscire a risparmiare che non ti aspetteresti mai

L’Italia sta vivendo una crisi notevole a livello economico. Secondo gli ultimi dati Istat i nostri salari hanno perso negli ultimi 5 anni più del 10% del loro potere d’acquisto. Una situazione che costringe tutti, indipendentemente dal conto in banca di partenza, a risparmiare.

Farlo, però, non è facile, sia a livello pratico che psicologico. Ma la scienza ha recentemente svelato un piccolo segreto che potrebbe aiutarci a mettere qualche soldo da parte ogni mese. Vediamo di cosa si tratta e perché è davvero una sorpresa.

L’ottimismo aiuta il risparmio

“L’ottimismo è il profumo della vita” sosteneva l’indimenticabile poeta Tonino Guerra. E la psicologia ha appena dimostrato che è anche uno dei segreti per risparmiare soldi.

La scoperta è il frutto di una ricerca recentemente apparsa sul Journal of Personality and Social Psychology e basata sull’analisi dei comportamenti finanziari di oltre 140.000 persone provenienti da USA, UK e Germania.

Ai partecipanti (di varie età ed estrazione sociale) sono stati sottoposti test psicologici e una serie di domande relative alle spese e agli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni. Quello che è emerso dall’analisi incrociata delle due tipologie di dati è molto interessante: i soggetti con una visione ottimistica del futuro riescono a risparmiare circa il 16,9% in più rispetto ai pessimisti.

Il binomio ottimismo/risparmio, inoltre, è decisamente più diffuso tra le persone con redditi inferiori. Questo perché una visione positiva degli anni futuri ha una funzione protettiva e motivazionale che aumenta la propensione alla pianificazione finanziaria.

Una pianificazione che si traduce in una maggiore capacità di fissare obiettivi finanziari a lungo termine, di ridurre le spese superflue e di investire in fondi pensione o altri strumenti di risparmio.

E il ruolo dell’ottimismo non si ferma qui. Guardare al futuro con la giusta propensione sembra avere anche un forte impatto sulla convinzione di sapere gestire adeguatamente le finanze e di saper affrontare senza problemi gli eventuali momenti di difficoltà a livello economico.

Un mix che, negli ottimisti, porta a vedere il controllo delle spese non come una lunga e inesorabile serie di rinunce, ma come una precisa strategia per migliorare la propria vita futura.