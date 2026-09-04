Il risiko bancario italiano ha dominato Piazza Affari per mesi, trascinando verso l’alto titoli come Unipol e Mediobanca in una sola estate. Ma con l’operazione su Monte dei Paschi ancora in corso e nuovi attori che potrebbero muoversi, chi potrebbe essere il prossimo a entrare nel gioco delle acquisizioni e delle alleanze?

Mentre il mercato celebra i guadagni di chi ha già partecipato alla partita, il consolidamento del settore bancario italiano sembrerebbe tutt’altro che concluso, con istituti come Banco di Desio e della Brianza che hanno guadagnato oltre l’80% pur restando formalmente ai margini del risiko, quasi anticipando un movimento che ancora non si è materializzato. Quale sarà il prossimo vincitore?

L’OPAS come innesco di un sistema complesso

Il punto di partenza è l’operazione più rilevante dell’estate finanziaria italiana: l’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banche Monte dei Paschi di Siena l’8 giugno. Uno strumento di questo tipo permette a un soggetto di offrire agli azionisti di una società target la possibilità di cedere le proprie azioni, in questo caso ricevendo in cambio una combinazione di denaro e azioni dell’acquirente. L’effetto su Piazza Affari sembrerebbe aver travalicato i due protagonisti diretti, ridisegnando le aspettative dell’intero comparto creditizio e assicurativo con un’intensità che il mercato non vedeva da anni.

Unipol e il meccanismo delle cessioni antitrust

Il caso Unipol sembrerebbe essere quello che meglio illustra come le operazioni straordinarie producano opportunità indirette e spesso sottovalutate nella fase iniziale. La compagnia assicurativa bolognese non ha assunto il ruolo né di acquirente né di target, ma si è posizionata come soggetto chiamato ad assorbire circa 635 sportelli di MPS che Intesa Sanpaolo non intende mantenere nel proprio perimetro, attraverso la partecipata BPER Banca.

Questo meccanismo, tecnicamente definibile come cessione di rami d’azienda a soggetti terzi, risponde a una logica precisa: le autorità antitrust impongono la dismissione delle aree in cui la concentrazione di mercato post-fusione risulterebbe superiore alle soglie consentite. Il mercato ha quindi incorporato nei prezzi la prospettiva di una crescita dimensionale significativa per Unipol, spingendone la capitalizzazione oltre i €20 miliardi.

Il premio da M&A e i titoli periferici che già si muovono

Il fatto che Banco di Desio e della Brianza e Credem abbiano registrato performance straordinarie, senza essere formalmente coinvolti in alcuna operazione annunciata, merita una lettura tecnica approfondita. Quando un settore entra in una fase di consolidamento strutturale, il mercato tende ad anticipare i movimenti futuri prezzando nei titoli più piccoli o periferici la probabilità che diventino oggetto di acquisizione o alleanza. Questo fenomeno, noto come premio da M&A (Mergers and Acquisitions), si manifesta come rialzo del corso azionario anche in assenza di offerte concrete sul tavolo.

Nel caso di Banco di Desio, il nuovo amministratore delegato Stefano Vittorio Kuhn avrebbe dichiarato di avere «le antenne dritte» per possibili opportunità in reti distributive e fabbriche prodotto, una formula che il mercato sembrerebbe aver letto come apertura esplicita a operazioni straordinarie. I fondamentali sembrerebbero supportare questa lettura: la banca evidenzierebbe un CET1 del 17,7%, indicatore che misura il capitale di qualità primaria rispetto agli attivi ponderati per il rischio, ben al di sopra dell’11,2% richiesto dalla BCE. Un cuscinetto patrimoniale di questa entità potrebbe consentire di finanziare o assorbire eventuali operazioni di crescita senza compromettere la solidità del bilancio.

Nexi e la variabile del presidio pubblico

Il caso Nexi introduce una dimensione ulteriore e distinta rispetto al consolidamento bancario tradizionale. La decisione di CDP Equity di voler salire fino al 29,9% del capitale della società di pagamenti, diventandone il principale azionista, sembrerebbe rientrare in una logica di presidio strategico nazionale su asset considerati infrastrutturalmente sensibili.

Quindi cosa ha senso aspettarsi alla luce di tutte queste novità?

Il risiko bancario italiano ha davvero esaurito la sua fase più visibile, quella del risiko bancario? In realtà, quella dei grandi annunci e dei rialzi esplosivi potrebbe essere solo all’inizio di una nuova narrativa, dove la logica delle operazioni straordinarie difficilmente si esaurisce con un’unica mossa. Le architetture costruite attorno all’OPAS di Intesa su MPS sono complesse e ancora in fase di realizzazione, il che potrebbe generare ulteriori movimenti su titoli che oggi appaiono periferici rispetto al tavolo principale.

Ma la lettura resta quella di distinguere tra il premio da M&A già incorporato nei prezzi, che potrebbe rivelarsi eccessivo se le operazioni dovessero rallentare o incontrare ostacoli regolatori, e i fondamentali effettivi degli istituti coinvolti. Il contesto di rendimenti BTP in rialzo e tensioni geopolitiche sullo sfondo aggiunge volatilità a un quadro già complesso: in questa fase, la consapevolezza dei meccanismi tecnici in gioco potrebbe valere quanto qualsiasi singola scelta di portafoglio.