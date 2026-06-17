Quando si parla di rap, il nome di Eminem non è solo quello di un’icona: è una categoria a sé. A distanza di quasi trent’anni dall’esordio, Marshall Bruce Mathers III continua a generare soldi, polemiche e, soprattutto, titoli di giornale. L’ultimo in ordine di tempo riguarda una battaglia legale dal peso specifico notevole: Eight Mile Style, la casa editrice che gestisce il suo catalogo, ha trascinato in tribunale Meta per violazione del copyright, chiedendo un risarcimento da 109,4 milioni di dollari.

L’accusa è chirurgica: Facebook, Instagram e WhatsApp avrebbero archiviato nelle proprie librerie musicali 243 composizioni protette da copyright senza mai ottenere una licenza valida. Un giudice federale ha già respinto la richiesta di Meta di far cadere il caso, aprendo la strada alla fase istruttoria. Mentre i legali si preparano allo scontro, il rapper di Detroit può permettersi di attendere con calma olimpica: il suo patrimonio stimato supera i 300 milioni di dollari.

La carriera di Eminem e quanto valgono le canzoni al centro della causa da 100 milioni

Eminem, all’anagrafe Marshall Bruce Mathers III, nasce il 17 ottobre 1972 a St. Joseph, Missouri, e cresce tra i quartieri poveri di Detroit, dove povertà e rap underground si intrecciano fino a diventare la sua materia prima. La svolta arriva a fine anni Novanta: il produttore Dr. Dre, ascoltando il suo demo, pronuncia quelle parole diventate leggenda nel settore: «Trovatemelo. Subito.» Firmato per la Aftermath Records, nel 1999 debutta con The Slim Shady LP, che conquista immediatamente il Grammy come miglior album rap. L’anno successivo The Marshall Mathers LP vende 1,76 milioni di copie nella prima settimana, diventando l’album solista a più rapida diffusione nella storia americana, per un totale di oltre 21 milioni di copie nel mondo.

Da quel momento, la traiettoria è verticale. The Eminem Show (2002) supera 27 milioni di copie, mentre il film semi-autobiografico 8 Mile gli vale l’Oscar per la miglior canzone originale con Lose Yourself, rendendolo il primo rapper a vincere l’Academy Award. In carriera ha totalizzato 15 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 17 Billboard Awards e, nel novembre 2022, l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. 220 milioni di album venduti nel mondo lo collocano al nono posto tra gli artisti più venduti di sempre, dietro nomi come i Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson.

Ed è precisamente su questo catalogo che si regge la causa contro Meta. Le 243 composizioni al centro della disputa - pezzi che hanno definito un’intera era del rap commerciale - sarebbero state archiviate senza licenza nelle librerie musicali di Facebook, Instagram e WhatsApp. Secondo l’editore, Meta non ha mai ottenuto l’autorizzazione necessaria per farne uso. La giudice federale Brandy R. McMillion ha chiarito che le accuse sono “sufficienti per affermare in modo plausibile” la violazione del copyright, aprendo un processo che potrebbe costare al gruppo di Zuckerberg quasi 110 milioni di dollari.

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Quanto guadagna Eminem oggi? Ecco il suo patrimonio

Arriviamo alla domanda centrale: quanto guadagna Eminem e a quanto ammonta il suo patrimonio nel 2026?

Secondo le stime più accreditate, il patrimonio complessivo di Eminem si attesta attorno ai 300 milioni di dollari, risultato di una carriera in cui le entrate cumulative hanno superato i 500 milioni tra il 1999 e il 2025.

In un anno senza tour, il rapper incassa circa 20 milioni di dollari. Nelle stagioni di tournée, la cifra può avvicinarsi ai 50 milioni: il 2019 ha fatto segnare esattamente quella soglia. Il cuore della macchina finanziaria resta la musica, tra royalties editoriali, streaming, sincronizzazioni e il catalogo di Shady Records, la label fondata nel 1999 insieme al manager Paul Rosenberg, che ha lanciato, tra gli altri, 50 Cent, il cui album di debutto ha venduto 14 milioni di copie in tutto il mondo.

Sul fronte immobiliare, Eminem ha la residenza principale a Clinton Township, Michigan, acquistata nel 2000 per 1,48 milioni di dollari. In passato aveva in portafoglio anche una villa da 4,8 milioni nell’Oakland County, ex dimora del CEO di Kmart, trasformata in una fortezza con recinzioni elettrificate e guardie armate attive 24 ore su 24, poi ceduta nel 2017 per 1,9 milioni. Non emergono accordi con grandi brand o linee di prodotto personali di rilievo, ma gli analisti stimano che i diritti IP del suo catalogo valgano oltre 200 milioni di dollari, rendendoli di gran lunga l’asset più prezioso del suo portafoglio. Una fortuna costruita disco dopo disco, battaglia legale dopo battaglia legale.