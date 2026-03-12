Quando si parla di città d’arte in Italia i primi nomi che ci vengono in mente sono Roma, Venezia e Firenze. Da qualche giorno, però, dobbiamo aggiungere a questa lista anche Genova, una delle mete più sottovalutate in assoluto.

È proprio nel capoluogo ligure che si trovano i Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove, ovvero il miglior sito UNESCO del 2026 secondo il Gist, il Gruppo Italiano Stampa Turistica.

È il momento di scoprire perché gli addetti ai lavori hanno deciso di assegnare a questo incredibile sito il premio ACTA 2026, l’Archeological & Cultural Tourism Award.

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove sono uno dei simboli di Genova

Situati nel cuore del centro storico di Genova, i Palazzi dei Rolli sono un complesso di 163 edifici costruiti a cavallo tra la fine del 16esimo secolo e l’inizio del 18esimo secolo.

Secondo gli storici sono il primo esempio europeo di ospitalità diffusa di Stato. Nei secoli passati le famiglie nobiliari che vivevano in questi palazzi erano sorteggiate per ospitare sovrani, Papi e diplomatici provenienti da ogni angolo d’Europa.

Questi 163 palazzi, 42 dei quali inseriti nei Patrimoni UNESCO, si trovano nella zona delle Strade Nuove che comprende via Garibaldi, via Cairoli, via Bensa e via Balbi. Una lunghissima serie di capolavori in stile Tardo Rinascimentale e Barocco che lasciano senza fiato e che conservano al loro interno affreschi e decorazioni realizzate da alcuni dei più grandi artisti italiani dell’epoca.

Un premio assolutamente meritato

Il premio ottenuto da Genova arriva a 20 anni di distanza dall’ingresso dei Palazzi dei Rolli e delle Strade Nuove nei siti UNESCO ed è il frutto di un lavoro di riqualificazione lungo due decenni.

Un lavoro volto a trasformare il capoluogo della Liguria da semplice snodo portuale a capitale mondiale del barocco.

A confermarlo sono gli stessi esperti del Gist che hanno deciso di assegnare l’ACTA 2026 a questa zona di Genova per essere riuscita a “intercettare un turismo colto” e a trasformare un antico meccanismo di ospitalità in un asset turistico estremamente moderno ed efficace.

Una trasformazione che deve molto alla creazione dei “Rolli Days”, un evento che si tiene durante la primavera e l’autunno e che prevede l’apertura gratuita e la visita guidata all’interno dei palazzi più belli.

Come visitare i Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove

Il modo migliore per ammirare l’interno dei Palazzi dei Rolli è quello di “sfruttare” i Rolli Days che solitamente si tengono a maggio e a ottobre. Questo ci permetterà di entrare in edifici privati e solitamente inaccessibili al pubblico. Le visite sono prenotabili sul sito visitgenoa.it.

Se non abbiamo la possibilità di usufruire dell’iniziativa niente paura. I Musei di Strada Nuova in via Garibaldi, ovvero il Palazzo Rosso, il Palazzo Tursi e il Palazzo Bianco sono sempre aperti al pubblico, così come il Museo di Palazzo Reale di via Balbi e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinazzola. I prezzi dei biglietti variano tra 12 e poco più di 16 euro, a seconda della struttura e del tipo di visita.

Per godersi tutto il complesso di edifici, infine, la strada migliore è quella di partire dalla stazione di Genova Principe e da qui muoversi a piedi verso il centro storico.