Il Digitale Terrestre cambia volto: tanti nuovi canali gratis per tutti

Il Digitale Terrestre in Italia è alle prese con una vera e propria rivoluzione. Iniziata qualche anno fa, con l’annuncio dei preparativi per lo switch off allo standard DVB-T2, che prevede un cambio di frequenze per lasciar spazio al 5G. Nonostante i ritardi che si sono susseguiti nel tempo, l’obiettivo è fornire ai cittadini residenti in Italia un’offerta mai così completa. Che include una lunga lista di canali gratuiti e in alta definizione, accessibili col proprio telecomando.

E le novità non sono di certo mancate in questi mesi. Tra nuove aggiunte sia a livello regionale che nazionale, cambi di numerazione e passaggi di emittenti all’HD, è sempre consigliato effettuare una nuova ricerca automatica dei canali per poter usufruire delle varie aggiunte volute dal Governo. Anche in questi giorni, il Digitale Terrestre sta ricevendo alcune modifiche sostanziali: si parla di canali inediti accessibili da subito gratis.

I nuovi canali disponibili sul Digitale Terrestre L’ultima grande aggiunta riguardante il Digitale Terrestre prevede l’introduzione di una numerazione precisa per tutti i canali regionali della Rai. Che a partire da questo mese, saranno in ogni caso disponibili e selezionabili dall’LCN 801 all’823. Una volta aver effettuato la ricerca dei canali, verrà inserita in automatico l’emittente della propria regione di residenza. Discorso diverso, invece, per la programmazione regionale Rai sul web. Come comunicato dall’emittente nazionale, infatti, tutte le TV e i decoder collegati a internet possono selezionare qualsiasi canale Rai. A prescindere da quella che è la propria regione.

Esordio per l’emittente CS24.IVE La seconda grande novità di questi giorni per il Digitale Terrestre riguarda nello specifico il Mux Persidera 3, che accoglie il Canale 63. Una nuova realtà che prende il posto di CS24.LIVE alla stessa numerazione e che promette una programmazione variegata e adatta a ogni tipo di utente, dai bambini alle famiglie. Per gli affezionati a CS24.LIVE, rimane possibile sintonizzare l’emittente solo su Teleitalia 41 all’LCN 95 del Mux Locale 1 nel Lazio e tramite il sito web dell’azienda. Una decisione momentanea, pare, in attesa di decidere se procedere con l’addio definitivo al Digitale Terrestre.