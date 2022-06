IG, De Cillis: investire con i Turbo24 per fronteggiare la volatilità

Qualche giorno dopo aver ritirato il premio “Prodotto innovativo dell’anno” nella categoria Certificati degli ITForum Awards 2022, Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia, ha risposto a qualche domanda della redazione di Money.it sull’attuale contesto di mercato e sulle scelte di investimento degli operatori.

La premiazione è avvenuta nel contesto dell’ITForum, il principale evento dedicato a trading, investimenti e digital finance a cui la società ha preso parte con numerosi seminari e sessioni formative.

Buongiorno Fabio, innanzitutto complimenti per un premio che ribadisce ancora una volta la grande attenzione di IG all’innovazione anche in un periodo così complesso, visto che gli investitori si trovano a fronteggiare un contesto che ogni giorno si arricchisce di nuove sfide. Come valuta l’attuale scenario?

Il contesto attuale pone sempre nuove sfide per gli investitori. Le più grandi banche d’investimento hanno recentemente dichiarato che, secondo le proprie stime, sono aumentate le probabilità che l’economia mondiale sia destinata ad entrare in recessione. In effetti il quadro macroeconomico sta mostrando i primi segnali di un indebolimento dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina e l’aumento delle pressioni inflazionistiche a livelli record da quarant’anni. Tuttavia, i dati macroeconomici stanno ancora mostrando una robustezza insolita visto che il mercato del lavoro resta forte e vicino alla piena occupazione mentre gli indicatori di fiducia aziendali e quelli di fiducia dei consumatori non rivelano una profonda flessione. Nonostante questo, lo scenario rimane altamente incerto in quanto molto dipenderà da come agiranno le banche centrali nei prossimi mesi per temperare le pressioni inflazionistiche. Il contesto macro non ha giovato anche alla nuova asset class delle criptovalute, caratterizzata da un certo grado di decorrelazione ma che ha lo stesso registrato performance abbastanza deboli a causa dell’alta inflazione e della fine delle politiche monetarie espansive. In conclusione, anche se per il momento i fondamentali economici rimangono leggermente positivi, il margine verso una contrazione economica sembra assottigliarsi sempre di più.

Avete notato differenze in termini di prodotti, di sottostanti o di strumenti utilizzati dagli investitori?



A livello di prodotto, noi di IG Italia registriamo una crescita forte e costante dell’interesse da parte dei trader per i Turbo24. Il motivo risiede nella struttura stessa dello strumento che garantisce un rischio limitato, e che si presta bene ad un contesto come quello attuale caratterizzato da alta volatilità. Proprio in un’ottica di protezione degli investimenti, la nostra offerta permette ai trader di sapere in anticipo quale sarebbe la perdita massima a cui si potrebbe andare in contro e richiede di fissare un tetto massimo di rischio che si è disposti ad assumere.

A livello settoriale, notiamo che i trader preferiscono i certificati che hanno come sottostanti i singoli titoli, soprattutto quelli statunitensi, oltre ai prodotti sulle materie prime come il petrolio, che sta registrando performance molto positive, o come l’oro che in periodi di elevata incertezza sui mercati come quello attuale assume il suo ruolo di bene rifugio. È bene sottolineare come i clienti abbiano risposto positivamente e con entusiasmo all’introduzione dei turbo sulle criptovalute.

Siete stati i primi a proporre un certificato Turbo su Bitcoin ed Ethereum. Come valuta la risposta dei clienti di IG?



I nostri clienti hanno risposto molto positivamente alla nostra offerta: la quotazione dei primi certificati Turbo al mondo con sottostanti Bitcoin ed Etherum, due tra le più importanti cripto, ci permette di essere pionieri in questo settore e di offrire la possibilità ai trader di investire nel mondo delle valute digitali, operando all’interno di un ambiente completamente regolamentato, a fronte di un asset class che non lo è. Ci sono inoltre due elementi importanti che rendono interessanti questi strumenti per i nostri clienti: innanzitutto la possibilità di andare short, fondamentale in un momento come quello attuale caratterizzato da forte volatilità e in cui le criptovalute stanno registrando dei ribassi; grazie a ciò, i trader possono considerare le cripto come un vero e proprio strumento di trading, e non più solo come un asset da acquistare e tenere all’interno del proprio portafoglio; in secondo luogo, questi strumenti sono interessanti perché possono essere utilizzati come copertura. Molti clienti si sono avvicinati alla nostra offerta avendo già un portafoglio con cripto, ma necessitando di una copertura in un momento come questo caratterizzato da violente pressioni ribassiste su quest’asset class.

Ci può anticipare qualche novità per i prossimi mesi?



Per i prossimi mesi sono previste diverse novità riguardanti la nostra offerta, in continua evoluzione e sempre attenta alle esigenze dei clienti quanto ai mutamenti del mercato. Attivi da quasi 50 anni, noi di IG siamo pionieri del trading online. Il nostro solido track record e la nostra expertise basata sull’osservazione costante dei mercati ci permette di anticipare i bisogni e le esigenze dei trader.

Dopo essere stati i primi ad offrire certificati Turbo su Bitcoin ed Ethereum, punteremo sia ad allargare la gamma dei sottostanti disponibili per i prodotti esistenti che ad introdurre nuove tipologie di certificati disponibili all’interno della nostra piattaforma.