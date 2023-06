I migliori Dentisti e Medici Odontoiatri in Puglia per il 2023 secondo 10Best Italy: la lista delle eccellenze di settore

La Puglia vanta un’alta concentrazione di eccellenze in tutti i campi, e l’odontoiatria e la medicina del sorriso non sono da meno. In questa regione, infatti, operano dentisti e centri specializzati all’avanguardia, che ogni giorno offrono ai propri pazienti la loro esperienza e competenza tecnica.

Diversi per specialità e punti di forza, ciascuno di loro ha una storia unica e un percorso professionale impressionante che li ha portati a essere considerati delle vere e proprie autorità nel campo dell’odontoiatria, conquistando la fiducia e la gratitudine dei pazienti grazie al loro lavoro straordinario.

Tutti condividono la ricerca dei metodi più innovativi e veloci per rispondere a esigenze specifiche e un’attenzione alle tecnologie più avanzate e al passo con i progressi della scienza. Ma come orientarsi nella scelta dei migliori? Con questa guida vi forniremo una panoramica dei maggiori professionisti che possiate trovare nella regione, scoprendo le storie e i percorsi affascinanti di coloro che si dedicano ad aiutare i pazienti a ottenere il sorriso che meritano.

1) Dottor Renato Di Stasio

Foggia

Tra i Migliori dentisti di Foggia, c’è Il Dottor Renato Di Stasio: medico odontoiatra specializzato in chirurgia odontostomatologica. Il suo studio fornisce una vasta gamma di servizi odontoiatrici, con particolare attenzione alla chirurgia orale, all’implantologia tradizionale e computer guidata, impianti zigomatici per risolvere casi complessi, alla

protesi fissa ed estetica.

Laureatosi in Odontoiatria e Protesi Dentale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia G. D’Annunzio di Chieti nel 2006, il Dottor Di Stasio vanta una grande esperienza di formazione e specializzazione nel campo dell’odontoiatria a 360 gradi. Durante la sua specializzazione ha avuto l’opportunità di frequentare istituzioni rinomate come l’Eastma Dental Center di Rochester (NY), di partecipare a diversi corsi e programmi di formazione, tra cui il programma di Implant presso la prestigiosa New York University e numerosi corsi in Chirurgia orale ed Implantologia presso le università di Guarulhos, Pindamonhagaba ed Unicastelo a Sao Paolo, in Brasile.

Dal 2009 inizia anche la sua carriera nell’insegnamento universitario: è assistente alla cattedra di Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti, e nel 2012 è professore a contratto per la cattedra di Implantologia presso il C.L.O.P.D. dell’Università G. D’Annunzio di Chieti.

Nel suo lavoro, il Dottor Renato Di Stasio si avvale di importanti supporti tecnologici come il microscopio operatorio per fornire trattamenti di alta qualità e collabora con i migliori odontotecnici per offrire risultati ottimali ai suoi pazienti. Il suo studio dentistico si distingue per l’aggiornamento costante presso i migliori centri professionali nazionali e internazionali, garantendo ai pazienti un’elevata competenza professionale e l’accesso alle più innovative tecniche chirurgiche ed estetiche. Tra i numerosi servizi offerti, annovera l’implantologia tradizionale, a carico immediato e computer guidata, la chirurgia orale, le riabilitazioni estetiche, faccette estetiche.

Il Dottor Renato Di Stasio aprirà a settembre un centro odontoiatrico specialistico e sarà l’unico in tutta la provincia di Foggia a disporre di un avanzato supporto tecnologico: l’X-Guide, un GPS operatorio che permette al chirurgo di ridurre allo 0% la percentuale di errore umano durante l’inserimento di un impianto dentale.

La vasta esperienza e la formazione internazionale fanno dello studio del Dottor Renato Di Stasio un vero centro di eccellenza. Ogni giorno, con un approccio personalizzato, empatico e attento alle esigenze individuali, il Dottor Renato Di Stasio e il suo team si dedicano a risolvere problemi dentali complessi e a migliorare la salute e l’estetica del sorriso dei loro pazienti anche in casi complessi.

Per maggiori informazioni:

Studio dentistico Renato di Stasio

Indirizzo: Piazza Italia 6, 71121 Foggia (fino a settembre)

Via De Leonardis 5, zona Macchia Gialla, 71121 Foggia (da ottobre)

Unico contatto telef. della segreteria del Dott. Renato: 347 0972541

Sito web del Dott. Di Stasio

E-mail: cosdistasio@gmail.com

Direttore Sanitario: Renato Di Stasio, Iscrizione Albo dei medici ed Odontoiatri di Foggia n. 650 (20/07/2006)

2) Dottor Lorenzo Carbone

Gravina in Puglia (Bari)

Tra i Migliori dentisti di Gravina in Puglia, e i migliori dentisti di Bari, c’è lo studio dentistico Carbone, a Gravina in Puglia, che è guidato dal Dottor Lorenzo Carbone, un professionista altamente qualificato nel campo dell’odontoiatria. Laureatosi con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ha proseguito la sua formazione conseguendo il Master in Ortognatodonzia nel 2003 presso la stessa università.

Nel 2008 si è specializzato con lode in Ortognatodonzia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove nel 2009 ha anche ricoperto il ruolo di Tutor nella scuola di specializzazione di Ortodonzia. Il Dottor Carbone adotta un approccio a 360 gradi nella cura dei pazienti, non limitandosi a risolvere i problemi specifici, ma promuovendo anche il loro benessere generale e la gioia di sorridere.

Durante la prima visita, viene dedicata particolare attenzione alla valutazione generale del paziente: per garantire una visione completa, il Dottor Carbone collabora con un Osteopata e utilizza i dispositivi TaoPatch®, una tecnologia all’avanguardia senza uso di sostanze chimiche, che in ambito odontoiatrico trovano applicazione nel trattamento delle disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare e delle parafunzioni (bruxismo, serramento), nella riduzione del dolore dentale, nell’eliminazione del riflesso emetico, nella riduzione della paura-ansia del paziente ansioso.

Il Dottor Carbone è specializzato anche nelle disfunzioni respiratorie e della deglutizione nei pazienti in fase di crescita. Un altro punto di forza dello studio dentistico Carbone è l’ortodonzia del Filo Invisibile, una tecnica innovativa che permette di correggere i problemi ortodontici in tempi brevi e in modo invisibile e confortevole per il paziente.

Lo studio dentistico Carbone si distingue per l’applicazione di metodologie e tecnologie avanzate. Tra queste, la Laser-terapia, la tecnica di igiene orale della Guided Biofilm Therapy (GBT), gli scanner intra-orali per le impronte digitali e le apparecchiature radiografiche digitali a basso dosaggio. Inoltre, lo studio offre interventi di chirurgia orale ed implantologia. Nei casi più complessi, un anestesista esperto supporta il team per garantire il massimo comfort dei pazienti.

Con oltre 40 anni di esperienza, lo studio ha come missione il sorriso del paziente e la salute della sua bocca. Oltre al Dottor Lorenzo Carbone, il team del centro comprende professionisti altamente qualificati, incluso il Dottor Girolamo Carbone, Medico Chirurgo specializzato in Odontoiatria e padre del Dottor Lorenzo Carbone. Grazie all’esperienza, alle specializzazioni acquisite e all’utilizzo delle più moderne apparecchiature, lo studio offre trattamenti altamente efficaci.

Per maggiori informazioni:

Studio Dentistico Carbone

Indirizzo: Via Foggia 5, Gravina in Puglia (BA)

Tel: 080 326 7607

Email: carbolore77@gmail.com

Direttore Sanitario: Dott. Lorenzo Carbone (Odontoiatra iscritto all’albo degli Odontoiatri di Bari n. 1223)

3) Dottor Pier Michele Mandrillo

Monteiasi (Taranto)

Tra i migliori dentisti di Taranto, c’è il Dott. Mandrillo, che si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti nel 1992 e dallo stesso anno esercita come medico dentista. Ha ottenuto numerosi diplomi di perfezionamento post-laurea in diverse discipline cliniche e chirurgiche odontostomatologiche, come l’odontoiatria estetica, la chirurgia orale ambulatoriale, la medicina e patologia orale. Nel 2012 ha conseguito il titolo di Master II Livello in Medicina Estetica presso l’Università Tor Vergata di Roma.

Il Dott. Mandrillo vanta una vasta esperienza nell’insegnamento universitario, avendo ricoperto il ruolo di docente a contratto presso numerose università italiane, tra cui Bari, Brescia, Chieti, L’Aquila, Palermo e Parma.

Attualmente, è Professore a contratto e Coordinatore Scientifico del Corso di Perfezionamento post-laurea in «Medicina Estetica in Odontoiatria» presso l’Università di Foggia e docente in altri corsi di perfezionamento post- laurea in medicina estetica.

Particolarmente interessato allo stress orale, Il Dott. Mandrillo è accreditato come Socio Attivo ed Ambassadors di ISMA (International Stress Management Association), una società scientifica internazionale che si occupa della gestione dello stress e della promozione del benessere a livello globale, ed è relatore a convegni nazionali e internazionali e autore di articoli scientifici su importanti riviste del settore. Infine, fa parte del Board Scientifico di diverse riviste.

Una delle realizzazioni più significative del Dott. Mandrillo è stata l’ideazione e la registrazione a livello mondiale della Medicina Sinaesthesica, una nuova branca della medicina del benessere e del bellessere che si occupa della cura dello stress attraverso l’utilizzo del dispositivo medico multitecnologico e multisensoriale chiamato FM 5 SENSORY. Questo dispositivo rivoluzionario combatte il cortisolo, l'ormone dello stress, stimolando la produzione di endorfine.

Lo Studio Medico Mandrillo offre servizi di odontoiatria e medicina estetica con una particolare attenzione alla Periomedicine, medicina rigenerativa odontoiatrica e medicina biofotonica. I punti di forza della sua attività clinica includono la periomedicine, la medicina rigenerativa odontoiatrica, la rigenerazione del collagene dei tessuti molli peridentali e perimplantari e la medicina biofotonica. Lo studio adotta anche un approccio olistico in odontoiatria secondo i principi della dentosofia.

Per maggiori informazioni:

Studio Medico Mandrillo

Indirizzo: Via Trieste 96, 74020 Monteiasi (TA)

Tel: +0995907444 - 3487660064

info@studiomedicomandrillo.it

Direttore sanitario: Pier Michele Mandrillo - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto (n. i. 2141)

4) Studio AG Odontoiatri

Lecce

Se si è alla ricerca dei migliori dentisti di Lecce, ci si può affidare allo studio AG Odontoiatri, studio professionale fondato dai Dottori Luigi Accoto – laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, specializzato con lode in Chirurgia Odontostomatologica e con oltre dieci anni di esperienza in riabilitazioni a carico immediato (impianti fissi in un solo giorno) – ed Emanuela Gravagnuolo, laureata con lode all’Università di Napoli, vincitrice di un Dottorato di ricerca ed esperta in estetica dentale e odontoiatria conservativa, ortodonzia invisibile, endodonzia e protesi.

Lo studio AG Odontoiatri offre una vasta gamma di servizi, inclusi trattamenti di implantologia dentale, protesi estetica, odontoiatria conservativa, ortodonzia invisibile, endodonzia e molto altro. Il loro obiettivo principale è restituire funzionalità ed estetica ai denti compromessi dei pazienti.

Tratto distintivo del centro è sicuramente l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia e tecnologie innovative. Il loro studio è dotato di apparecchiature di ultima generazione, come il CONE BEAM 3D per esami radiografici tridimensionali ad alta definizione e una minima dose di radiazioni; radiografie digitali ai fosfori per immagini nitide e dettagliate; uno scanner per impronta ottica senza l’uso di paste o impasti; una stampante 3D per la produzione precisa e rapida di dispositivi odontoiatrici su misura, e un laboratorio protesico completamente digitalizzato.

Inoltre, AG Odontoiatri dispone di una sala operativa dedicata ai trattamenti chirurgici con sedazione cosciente e protossido d’azoto per garantire cure e terapie senza dolore ad adulti e bambini. Hanno anche una sala relax post-intervento e un maxischermo per illustrare ai pazienti la migliore terapia.

Un altro punto di forza di AG Odontoiatri è il loro Metodo AG “Sorridi per Sempre”, che permette ai pazienti di avere denti fissi in sole 5 ore. Questo metodo consente la sostituzione dei denti persi o danneggiati con impianti fissi, fissando i denti poco dopo l’intervento grazie alla stampa 3D e alle procedure digitalizzate del loro laboratorio protesico interno. La maggior parte degli interventi viene eseguita senza tagli né punti di sutura, e i pazienti vengono sottoposti a sedazione cosciente per garantire il massimo comfort.

Oltre a ciò, AG Odontoiatri offre anche corsi per odontoiatri e tecnici che vogliono imparare a gestire casi di implantologia a carico immediato per il trattamento di quei pazienti che, a seguito di cure dentali all’estero, non trovano facilmente professionisti che possano prendersi cura di loro. In questo modo, AG vuole promuovere l’odontoiatria digitale e migliorare la salute e la vita dei pazienti.

Per maggiori informazioni:

AG Odontoiatri

Indirizzo: Viale Giacomo Leopardi, 134, Lecce, Italy

Tel: 0832 664453

Email: info@ag-odontoiatri.it

Direttore Sanitario: Luigi Accoto Iscr. Albo N.° 822 (Lecce)

5) Dottor Vito Donatelli

Tricase (Lecce)

Tra i Migliori dentisti di Tricase e i migliori dentisti di Lecce, c’è Il Dottor Vito Donatelli è un odontoiatra che si distingue per la sua passione e impegno nella cura dei pazienti.

Laureatosi presso l’Università Europea di Madrid nel 2013, dopo un tirocinio in Brasile presso la Libera Università de Potiguar a Natal ha conseguito un Master di I livello in Posturologia presso l’Università La Sapienza di Roma e un Master di II livello in Chirurgia orale avanzata e Chirurgia implantare presso l’Università di Bari.

Ha anche partecipato a importanti congressi nazionali e internazionali nel campo dell’odontoiatria. Nel suo studio professionale, il Dottor Donatelli si impegna a fornire una cura dentale di qualità e a migliorare la vita dei suoi pazienti.

Oltre all’esperienza nell’ortodonzia innovativa e funzionale, offre un’assistenza globale collaborando con altri professionisti per garantire un approccio multidisciplinare.

Crede fermamente che la salute orale sia strettamente collegata alla salute generale e al benessere della persona. Per questo il Dottor Donatelli e il suo studio hanno voluto risolvere un problema diffuso tra i pazienti che, per risparmiare soldi, si rivolgevano a centri dentali all’estero, trovandosi poi delusi dalla scarsa qualità dei lavori eseguiti.

Per porre rimedio a questa situazione, il Dottor Donatelli ha ideato e sviluppato un metodo innovativo chiamato «Denti Detto Fatto». Concentrandosi sull’alta qualità globale degli interventi dentali e sulla soddisfazione emotiva del paziente, l’obiettivo è far tornare il paziente a sorridere e a mangiare con fiducia in se stesso in sole 24 ore.

Gli studi di carattere funzionale e posturale, l’approccio multidisciplinare e innovativo, la dedizione e l’empatia sono i punti di forza dello studio, che permettono al Dottor Vito Donatelli e al suo team di raggiungere risultati d’avanguardia.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 145 (30/12/2018)

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via E. Torricelli, 4, 73039 Tricase (LE)

Tel: 0833772098, 3662676467

Mail: segreteria@donatellidental.com

Direttore Sanitario: Dott. Nicola Donatelli (iscrizione albo odontoiatri di Lecce n. 015)

