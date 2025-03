Guadagnare giocando: gaming, mining e crypto

Come investire in borsa?

Per un appassionato di tecnologia e gaming, questo potrebbe essere il momento giusto per tuffarsi in questo nuovo mondo digitale.

Immagina di accumulare qualche moneta digitale semplicemente giocando ad un videogame. Semplice, divertente e… possibile. Tanto possibile che per alcuni rappresenta un modo per avere un entrata extra e altri, addirittura, lo hanno fatto diventare il lavoro principale.

Ultimamente i videogame stanno progressivamente fondendosi con il mondo delle criptovalute creando opportunità per i gamer.

I giochi in cui si guadagnano criptovalute sono noti come Play-to-Earn (P2E) e oltre a guadagnare criptovalute si possono ottenere NFT (Non-Fungible Tokens) ed altri asset digitali.

I beni digitali ottenuti possono essere scambiati con altri giocatori, rivenduti, utilizzati per fare trading ed anche convertiti in denaro reale. Le monete digitali messe a disposizione sono spesso quelle come Bitcoin o Ethereum e altre ma, anche, monete digitali create appositamente e legate direttamente al gioco.

Oltre alle monete si possono ottenere anche asset digitali che, a volte, hanno valori anche superiori a quanto potremmo aspettarci. In alcuni giochi si possono, ad esempio, ottenere delle carte gioco come ricompensa e quelle più rare possono essere vendute al miglior offerente.

Grazie alla tecnologia specifica delle blockchain gli NFT rappresentano oggetti unici all’interno del gioco, come terreni, personaggi o equipaggiamenti. La blockchain garantisce che questi oggetti siano davvero unici, non duplicabili e che i diritti di proprietà siano registrati e protetti.

Gli oggetti di gioco, come armi, pozioni, skin, terreni, personaggi e altro, sono a tutti gli effetti oggetti digitali, cripto e NFT, memorizzati nella blockchain e possono essere venduti o scambiati su apposite piattaforme di scambio come OpenSea, Rarible, o quelle specifiche del gioco stesso.

Tra gli esempi più noti di questi videogame ci sono “Axie Infinity”, “Decentraland”, “The Sandbox”, “Gods unchained”.

I giocatori guadagnano criptovalute o NFT completando missioni, battaglie o attività all’interno del gioco. Per esempio, in un gioco di carte, potresti guadagnare NFT che rappresentano carte rare.

Il mondo dei giochi Play-to-Earn, che integra cripto e NFT, offre un’opportunità unica per i giocatori di guadagnare mentre si divertono.

Effettivamente ci sono giovani che sono riusciti a guadagnare soldi reali grazie al gaming basato su criptovalute e NFT. Alcuni di loro sono riusciti a guadagnare abbastanza da sostituire un lavoro a tempo pieno, mentre altri hanno trovato nel Play-to-Earn una forma di reddito extra.

Questa nuova e stretta connessione tra il mondo del gaming e quello delle crypto si sposa con un’ulteriore interessante opportunità per quei gamer che utlizzano PC con potenti schede grafiche, si tratta del mining di criptovalute.

Il mining è il metodo con cui si creano nuove monete digitali utilizzando potenti risorse di calcolo come le schede grafiche dei computer. Si possono ottenere bitcoin utilizzando appositi programmi sul proprio computer. Il bello è che per produrre monete digitali non è necessario far nulla dopo aver avviato il programma, può essere visto come un reddito passivo.

Grazie alla potenza delle GPU e all’avvento delle tecnologie blockchain, i giovani hanno oggi l’opportunità di guadagnare mentre giocano e, quando si prendono una pausa, fare mining e accumulare criptovalute.

Per chi è già esperto nel gaming, fare il salto nel mining e nelle criptovalute è un’opportunità che non va sottovalutata. Unire la propria passione per i videogiochi alla possibilità di guadagnare con la tecnologia è una strada che molti giovani stanno già percorrendo, e che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa nel futuro digitale.

Immagina di essere un giovane appassionato di gaming, magari con anni di esperienza nei giochi online. Ora pensa a quanto sarebbe interessante se, invece di spegnere il computer al termine della tua sessione di gioco, potessi sfruttare la potenza della tua macchina per minare criptovalute e guadagnare passivamente. Molti giovani hanno scoperto questa opportunità e sono riusciti a guadagnare cifre significative proprio sfruttando la passione per la tecnologia e il gaming.

Per esempio, c’è la storia di un gruppo di giovani gamer che, dopo aver accumulato una notevole esperienza nel gaming competitivo, ha deciso di fare un passo avanti e iniziare a minare criptovalute. Ogni volta che si prendevano una pausa dal gioco, attivavano il loro software di mining per far lavorare la loro GPU e ottenere guadagni in Bitcoin o Ethereum. In questo modo, la loro passione per i giochi è diventata anche una fonte di entrate extra, facendo rendere utile ogni momento passato al computer.

Quindi possiamo dire che il mondo del gaming e del mining di criptovalute è più connesso che mai e lo sarà sempre di più.

Bisogna però prestare un po’ d’attenzione al consumo di energia elettrica, che costituisce a tutt’oggi il collo di bottiglia in tanti aspetti della tecnologia e nondimeno per quanto riguarda il mining di criptovalute. Prima di poter sfruttare questa interessante opportunità di guadagno è necessario avere alcune nozioni di base su come gestirsi per non sprecare la potenza di calcolo del nostro computer per gaming.

Assieme agli infiniti contributi presenti in Internet, per formarsi, può essere utile usufruire del relativo corso di mining di Money.it per poter avere delle basi solide di conoscenza e competenza e trarre il massimo vantaggio da questa attività.

Infine, non solo i personal computer ma anche le più note console di videogame potrebbero essere sfruttate per il mining di criptovalute, sembra che alcuni lo abbiano già fatto ma in questo momento non siamo a conoscenza dei risultati e dell’efficacia di questo approccio, sperando che qualche lettore possa illuminarci sulla questione chiudiamo qui il discorso per andare a tuffarci nel nostro videogioco preferito. Buona partita e buon mining a tutti!