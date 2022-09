Giochi per la playstation in offerta per la Gaming Week

Nel Regno Unito è stata lanciata una class action contro Sony dal valore di sei miliardi di euro. Il gigante è accusato di abuso di posizione dominante nella vendita dei software per la sua piattaforma di spicco: la Playstation, in particolare gli è imputata la colpa di aver applicato una commissione ai giochi del 30%.

L’azione legale, depositata presso il Competition Appeal Tribunal, riguarda quasi nove milioni di utenti che, dall’agosto 2016 hanno acquistato un gioco sullo “store” della piattaforma.

Qualora la causa dovesse essere vinta, l’azienda dovrebbe pagare a ogni individuo un rimborso dalle 67 alle 562 sterline.

Nonostante nel Regno Unito, e non solo lì, i prezzi siano saliti in maniera così vertiginosa, in Italia è ancora possibile acquistare titoli Playstation a delle cifre ragionevoli.

