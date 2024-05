Germania, ottimismo al massimo di 3 anni per i consumatori. C’è davvero la svolta?

L’Associazione tedesca del commercio al dettaglio (HDE) ha pubblicato i dati sulla fiducia dei consumatori di maggio 2024, chiamati Consumer Barometer. La fiducia è aumentata per il quarto mese consecutivo, ed è ora più alta che mai dalla fine del 2021. L’aumento si adatta al calo dei tassi di inflazione in Germania; l’inflazione al consumo è attualmente al 2,2%. L’indice dei consumi ha raggiunto i 97,5 punti, in rialzo rispetto ai 96,1 punti di aprile.

Il sentiment potrebbe presagire un aumento della spesa al consumo, che è rimasta indietro rispetto ad altri indicatori crescenti della salute dell’economia tedesca. HDE sottolinea che lo scopo del barometro è quello di indicare come i consumatori potrebbero reagire nei prossimi mesi piuttosto che capire se stanno acquistando in questo momento.

Quali altre indicazioni per la Germania?

Secondo l’Ufficio federale di statistica del 30 aprile, il PIL della Germania è aumentato dello 0,2% nel primo trimestre del 2024 rispetto al quarto trimestre del 2023. Inoltre, nonostante un calo più profondo rispetto a quello riportato in via preliminare per la fine del 2023, gli economisti vedono un quadro più luminoso per l’economia tedesca per 2024. Il governo federale ha aumentato le previsioni di crescita per il 2024 dallo 0,2% allo 0,3%.

Ulteriori indicazioni di un miglioramento dell’economia provengono dal Centro Leibniz per la ricerca economica europea (ZEW), che ha pubblicato un terzo aumento consecutivo del suo indice del clima economico, fino a 89,4 punti in aprile. Come mostra il grafico seguente, le aspettative economiche continuano a crescere. Il guadagno a 42,9 punti, ovvero 11,2 punti in più rispetto al mese precedente, continua la tendenza dal minimo di settembre 2023.

Pareri discordanti sull’economia tedesca

Come riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung, non tutti sono d’accordo con il crescente sentiment. Ad aprile il Fondo monetario internazionale ha rivisto le proprie previsioni economiche per la Germania. Il fondo prevede una crescita nel corso del 2024, ma ha abbassato le previsioni sul Pil per l’anno dallo 0,5% allo 0,2%.

Anche il sentimento non è lo stesso su tutta la linea. La FAZ sottolinea l’indagine dell’Istituto economico tedesco (IW) di aprile: il 14% in più di aziende si aspettano un peggioramento delle condizioni rispetto a quelle che stimano un miglioramento. Si tratta di un risultato leggermente più negativo rispetto all’autunno dello scorso anno.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-05-09 20:02:19. Titolo originale: German Consumer Optimisim Hits 3-year High