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Germania al voto. Il crepuscolo dell’ordoliberalismo e la lezione che gli imprenditori italiani dovrebbero studiare

Lorenza Morello

21 Settembre 2026 - 11:18

La Germania al voto certifica il declino di un modello: instabilità normativa e rischio giuridico impongono agli imprenditori italiani di ripensare strutture e protezione patrimoniale.

Germania al voto. Il crepuscolo dell’ordoliberalismo e la lezione che gli imprenditori italiani dovrebbero studiare
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La Germania va alle urne con la solennità di chi crede ancora che il voto sia un atto giuridico e non un rito di consolazione. Ce lo raccontano come lo scontro epocale per l’anima dell’Europa. In realtà è qualcosa di molto più prosaico: la certificazione notarile del declino di un modello.

Per decenni agli imprenditori italiani è stato detto: «Guardate la Germania». Guardate la certezza del diritto, la GmbH che non fallisce mai, il catasto che funziona, il Tribunale che decide in sei mesi. Quel film è finito. E da giurista d’impresa che blinda patrimoni tra Milano e Monaco, lo vedo ogni settimana nelle visure, non nei talk show.

Il feticcio della stabilità

La Germania ha costruito la sua mitologia su due pilastri giuridici: l’ordoliberalismo - lo Stato che fa da arbitro severo e non da giocatore - e il dogma della Rechtssicherheit, la certezza del diritto.

Oggi entrambi sono stati smantellati dalla stessa classe politica che li celebrava.

L’ordoliberalismo è morto quando Berlino ha scoperto che per fare la transizione green servono 600 miliardi di sussidi, per riarmarsi ne servono altri 100, e per tenere in piedi la previdenza ne servono 80 l’anno. Risultato: lo Stato non è più arbitro. È il giocatore più indebitato del tavolo. E quando lo Stato gioca, cambia le regole a partita in corso.

La Rechtssicherheit è morta a Karlsruhe. Nel 2023 la Corte Costituzionale ha cancellato con una sentenza 60 miliardi già iscritti a bilancio. Immaginate un imprenditore che il mattino scopre che la riserva che aveva a bilancio è stata dichiarata incostituzionale il pomeriggio. Non è diritto. È lotteria. Da allora, ogni legge fiscale tedesca nasce con una postilla invisibile: «valida fino a prossima sentenza».

Max Weber, che di burocrazia tedesca sapeva qualcosa, lo aveva previsto: quando la razionalità formale diventa fine a se stessa, genera il suo opposto. Oggi per installare un capannone fotovoltaico in Baviera servono 27 pareri. Per aprire una holding a Francoforte servono 4 mesi e un notaio che ti chiede l’albero genealogico della nonna.

Tre sceneggiature, un unico finale per gli imprenditori

Vi dico cosa vedo io nei fascicoli, non cosa dice il telegiornale:

Scenario 1: Vince la CDU. Torna il rigore. Tradotto giuridicamente: stretta sulle esterovestizioni, nuova stretta sulle holding estere, limite alla deducibilità degli interessi infragruppo per «finanziare la difesa». Per l’imprenditore italiano con una controllata tedesca significa una cosa sola: più controlli, più stabile organizzazione contestata.

Scenario 2: Tiene la coalizione progressista. Continuità green. Tradotto: Lieferkettengesetz in versione 2.0, due diligence obbligatoria su tutta la catena di fornitura fino al quarto subappaltatore in Vietnam, sanzioni fino al 2% del fatturato globale. Avete una Srl che fornisce componenti a un’azienda tedesca? Diventate responsabili solidali di un fornitore che non avete mai visto.

Scenario 3: L’Est premia l’AfD. Non vince, ma condiziona. Tradotto: ricorso sistematico alla Corte Costituzionale, governi regionali che non applicano leggi federali, instabilità normativa permanente. Il peggio per chi fa impresa: non sapere quale tribunale, quale Land, quale regolamento si applicherà tra sei mesi.

Tre copioni diversi. Un unico denominatore: il rischio giuridico in Germania oggi costa più del rischio fiscale in Italia.

Cosa dovrebbe fare un imprenditore italiano lunedì mattina?

La lezione tedesca non è politica. È patrimoniale.

I grandi gruppi tedeschi - dalla famiglia Quandt a quella Miele - non hanno mai creduto al mito dello Stato stabile. Hanno costruito da 70 anni fondazioni di famiglia, holding lussemburghesi, patti di sindacato blindati. Non per evadere. Per sopravvivere ai loro stessi governi. Hanno applicato il principio che spiego ogni giorno agli imprenditori italiani: il patrimonio non si affida, si architetta.

La Germania ci insegna, con cinismo hegeliano, tre cose:

1. La separazione è l’unica sovranità rimasta. Chi ha messo capannone, marchio, magazzino e liquidità nella stessa GmbH è fragile come chi in Italia ha tutto nella stessa Srl. Se Berlino cambia una virgola sul debito, salta la catena. La holding non è ottimizzazione. È paracadute.

2. La legge non protegge più. Protegge il contratto. Quando la legge diventa instabile, l’unico diritto certo è quello che ti scrivi tu. Patti parasociali, statuti con clausole di salvaguardia, trust a protezione del marchio, fondazioni per la successione. È il ritorno al diritto privato romano, mentre il diritto pubblico impazzisce.

3. L’export non basta se non esporti anche la protezione giuridica. Vendere in Germania senza una struttura giuridica che ti schermi dalla loro burocrazia è come vendere in America senza assicurazione sulla responsabilità da prodotto. Prima o poi paghi.

Il voto tedesco dura una domenica. Un accertamento della Finanzamt, un sequestro di magazzino per mancata due diligence, una contestazione di stabile organizzazione durano cinque anni e ti mangiano una generazione di utili.

Agli imprenditori che mi chiedono «Lorenza, conviene ancora la Germania?», rispondo sempre uguale: la Germania conviene sempre, se ci vai da giurista, non da turista.

Non innamoratevi del Paese. Studiatene le crepe. E blindatevi prima.

Perché, come diceva Carl Schmitt - che di Germania ne sapeva fin troppo - sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione. Oggi, in Germania, sullo stato d’eccezione del vostro bilancio decide un giudice a Karlsruhe che non avete mai eletto.

E contro un giudice non si vota. Ci si protegge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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