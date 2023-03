Garanzia Giovani 2023, formazione e opportunità di lavoro per gli under 30: come funziona e come iscriversi

Da alcuni anni Garanzia Giovani è un sistema molto noto per favorire l’accesso dei giovani senza un lavoro o non impegnati nello studio nel mondo del lavoro. Nel 2023 il progetto Garanzia Giovani è stato confermato e presentato con una veste rinnovata e in seno all’esperienza “Giovani2030”, la casa digitale creata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Garanzia Giovani si riconferma essere un sistema di ricerca di lavoro, ma anche di formazione delle competenze tramite corsi e tirocini per tutti coloro che non sono impegnati in altri percorsi per il proprio futuro.

Quali sono le opportunità per i giovani under 30? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul progetto Garanzia Giovani 2023, tra formazione e opportunità di lavoro. Di seguito le istruzioni sul funzionamento del progetto e come iscriversi.

Che cos’è Garanzia Giovani e come funziona?

Sono quasi 2 milioni i giovani Neet iscritti alla banca dati di Garanzia Giovani. Il progetto, lanciato con l’obiettivo di inserire i giovani under 30 all’interno del mercato del lavoro, non permette solo di trovare lavoro attraverso le aziende e le attività collegate, ma anche di seguire corsi di formazione o di aggiornamento e persino di partecipare a tirocini.

Con Garanzia Giovani si intendono una serie di iniziative per coinvolgere i giovani Neet under 30, ma più in generale è un’iniziativa europea nata con lo scopo di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile.

Come iscriversi?

Garanzia Giovani si rivolge ai giovani Neet tra i 15 e i 29 anni ed è possibile accedervi in tutta Italia con le stesse modalità. In alcune Regioni però il limite massimo di età per entrare nel progetto è 34 anni. Questo è possibile in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Per accedere a Garanzia Giovani basta avere un computer. Servirà infatti registrarsi a MyANPAL, usando Spid/Cns o Cie e sul portale accedere al servizio. In seguito, dopo aver cliccato su “Adesioni” nel menu orizzontale, si potrà selezionare la Regione o la provincia autonoma (esclusa la Pa di Bolzano) dove usufruire delle misure previste dal programma.

In massimo 60 giorni verrà presa in carico la richiesta e l’utente sarà contattato per presentarsi a uno sportello fisico, dove potrà firmare il Patto di servizio. Entro 4 mesi dalla stipula sarà sottoposta un’offerta in linea con il profilo presentato.

Offerte per gli under 30: formazione o lavoro

L’iscrizione a Garanzia Giovani prevede l’accesso a numerose offerte di lavoro, ma anche alla possibilità di proseguire gli studi, svolgere un apprendistato o un tirocinio. L’offerta di queste possibilità è personalizzata sul profilo del richiedente.

Le misure di Garanzia Giovani prevedono infatti un percorso di orientamento, ovvero un colloquio conoscitivo per individuare qual è il percorso migliore per l’utente. Sono valutate caratteristiche individuali come quelle di studio o professionali pregresse.

A seguire possono essere proposte diverse attività, come: