Iniziare a investire è una di quelle cose che molti vorrebbero fare, ma poi rimandano. Non tanto per il rischio di perdere (quello in fondo lo mettono in conto). Ma per paura di partire già in svantaggio, tra commissioni e costi poco chiari che assottigliano il conto, operazione dopo operazione. E allora molti restano a guardare, bloccati tra curiosità e indecisione. Magari con un conto demo che non diventa mai reale.

Freedom24 si inserisce proprio su questo punto, con la proposta di azzerare il costo d’ingresso, per un anno.

Zero commissioni su azioni ed ETF per un anno. Non solo per chi fa trading ogni giorno, ma anche per chi vuole iniziare a costruire un portafoglio nel tempo.

Freedom24: cos’è e cosa puoi fare davvero

Freedom24 non è l’ennesima app per inseguire i prezzi nel breve termine. La differenza è che qui non si utilizzano CFD o altri strumenti derivati, ma si comprano direttamente azioni ed ETF che restano intestati all’investitore.

È un dettaglio che cambia completamente l’approccio, soprattutto se l’obiettivo non è fare operazioni veloci ma costruire un portafoglio nel tempo.

La piattaforma offre l’accesso a oltre 40.000 azioni tra Stati Uniti, Europa e Asia e migliaia di ETF, inclusi quelli più utilizzati dagli investitori italiani per strategie di lungo periodo, come quelli legati all’S&P 500.

Accanto a questi strumenti, trovano spazio anche le obbligazioni, tornate centrali nelle scelte di molti risparmiatori perché permettono di aggiungere una componente più stabile e generare un reddito cedolare.

Per chi ha già più esperienza, Freedom24 consente anche di operare sul mercato delle opzioni USA, con oltre 800.000 contratti negoziabili a costi competitivi (da $0,01 a $0,65 per contratto). L’obiettivo, in questo caso, è quello di proteggere il portafoglio o di generare rendimento aggiuntivo, per esempio tramite strategie come le covered call.

Freedom24 non spinge a fare molte operazioni, ma a investire meglio.

Zero commissioni per un anno e azioni gratis: quando scade la promo

La verità è che il momento più costoso per chi investe è proprio all’inizio. È quando si costruisce il portafoglio, si entra, si esce, si aggiusta tutto più volte nel giro di pochi giorni. È qui che si fa sentire di più il peso delle commissioni, spesso senza nemmeno accorgersene.

La promozione di Freedom24 parte esattamente da questa dinamica.

Chi apre un conto entro il 31 agosto 2026 può comprare e vendere senza commissioni su azioni USA, titoli europei ed ETF per un anno, oppure fino a 240 operazioni. Si tratta di un vantaggio concreto soprattutto nella fase iniziale, quando si costruisce il portafoglio e si effettuano più operazioni.

In più è previsto un bonus di ingresso. Con il primo versamento è possibile ricevere azioni gratuite, anche fino a un valore di 800 dollari.

Partire senza costi significa togliersi una pressione inutile, soprattutto all’inizio. Vale per chi non ha ancora una strategia precisa, ma vuole iniziare comunque, e anche per chi sta pensando di spostare capitale da un altro intermediario, senza pagare ogni passaggio.

Cosa succede dopo il primo anno (ed è qui che si capisce se conviene davvero)

La promo serve a partire. Ma è quando finisce che si capisce se restare. Qui Freedom24 non cambia le regole del gioco. I costi restano chiari: 2 euro a operazione, più 2 centesimi per ogni azione o ETF. Senza soglie da inseguire e senza meccanismi strani.

La differenza rispetto ad altri broker si vede soprattutto quando il conto resta fermo: nessun costo di inattività, nessuna voce nascosta. Se ti fermi, non paghi.

C’è anche un altro fattore che permette di abbassare i costi. Con Freedom24 gli ordini vanno direttamente a mercato, senza logiche poco trasparenti o meccanismi indiretti (come il Payment for Order Flow). In pratica, si paga un prezzo molto vicino a quello reale.

Supporto, sicurezza e formazione: le cose che contano all’inizio

Ci sono aspetti che all’inizio sembrano poco importanti. Ma sono quelli che pesano di più, quando inizi a usare davvero una piattaforma.

Uno è il supporto clienti. Freedom24 offre assistenza in italiano e assegna un account manager fin da subito per risolvere questioni tecniche, blocchi, dubbi, senza passare da ticket o chatbot.

Sul fronte sicurezza, Freedom24 opera all’interno di un quadro regolamentato europeo. È registrata in Italia presso la Consob e fa capo a una società quotata al Nasdaq. I titoli restano sempre intestati all’investitore e i fondi sono separati, con una copertura sulla liquidità fino a 20.000 euro. Dettagli a cui non si fa caso subito, ma che contano quando si iniziano a muovere cifre più importanti.

La piattaforma pubblica ogni settimana delle idee di investimento, non dei segnali da seguire alla cieca, ma analisi su azioni, ETF e obbligazioni utili per capire cosa sta succedendo e come muoversi. Inoltre, la Freedom Academy aggiorna costantemente contenuti formativi che vanno dalle basi a temi più avanzati.

A chi si rivolge e come si inizia a investire

Arrivati qui, si capisce abbastanza bene per chi è pensata Freedom24. Non è fatta per chi entra ed esce dal mercato ogni giorno o cerca strumenti speculativi. Funziona molto meglio per chi vuole costruire un portafoglio nel tempo, con un approccio più graduale, concentrandosi su azioni ed ETF.

Aprire il conto è facile e richiede pochi minuti. Si inseriscono i dati, si carica un documento d’identità e una prova di residenza, si completa la verifica con un selfie e il conto è pronto. Senza passaggi inutili o procedure lunghe. Dopo il primo versamento, si accede alle promozioni disponibili.

Disclaimer

Gli investimenti comportano rischi e possono portare alla perdita del capitale. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Prima di investire è sempre consigliabile valutare il proprio profilo di rischio o rivolgersi a un consulente finanziario indipendente.