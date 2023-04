Francia, sondaggi horror per Macron: Le Pen può diventare la prossima presidente

Le prossime elezioni presidenziali in Francia sono ancora lontane, salvo sorprese si voterà per l’Eliseo nel 2027, ma già nel Vecchio Continente si sta iniziando a ragionare sulle possibili conseguenze di una vittoria di Marine Le Pen.

La situazione in Francia da diverse settimane è molto complessa, con l’approvazione da parte del governo della riforma delle pensioni che ha scatenato Oltralpe una ondata di scioperi e manifestazioni di protesta che hanno riportato alla memoria le grandi tensioni generate dai gilet gialli.

Uscito indenne per un soffio dalla mozione di sfiducia grazie al supporto dei Repubblicani, per il governo di minoranza guidato da Élisabeth Borne i prossimi mesi saranno di fuoco, con la sciarada della guerra in Ucraina a fare da sfondo a questo scenario caotico.

Con i sindacati pronti a scendere di nuovo in piazza dopo il fallimento dei tentativi di mediazione con il governo, i sondaggi politici in Francia appaiono plumbei per Emmanuel Macron che comunque non potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali essendo al suo secondo mandato.

Nei corridoi che contano di Bruxelles così ci si sta interrogando se sia prematuro iniziarsi a preoccupare per una ascesa all’Eliseo di Marine Le Pen, con le elezioni europee del 2024 che potranno essere molto indicative a riguardo.

I sondaggi in Francia premiano Le Pen

Alle elezioni presidenziali del 2022 Emmanuel Macron, dopo essere finito in testa al primo turno, al ballottaggio ha avuto di nuovo la meglio su Marine Le Pen con il 58% dei voti, quasi dieci punti in meno rispetto al trionfo del 2017 sempre contro la leader della destra francese.

Alle elezioni del 2027 lo scenario in Francia però potrebbe essere ben diverso, con un sondaggio di Elabe del 5 aprile che darebbe Macron sconfitto da Le Pen - 45 a 55% - in caso di un nuovo ballottaggio che comunque sarebbe irreale vista l’impossibilità del presidente di presentarsi per un terzo mandato.

Il dato però è emblematico di come le cose Oltralpe siano cambiate negli ultimi mesi, con il primo campanello d’allarme per Reinassance, il partito di Macron, che è arrivato alle elezioni legislative dove il fu En Marche! non è riuscito a ottenere una maggioranza parlamentare.

Un sondaggio di Ifop del 31 marzo ha provato a ipotizzare la situazione in Francia alle prossime elezioni presidenziali prendendo in considerazione i possibili candidati di Reinassance: in qualsiasi ipotesi, la più votata sarebbe sempre Marine Le Pen che potrebbe andare al ballottaggio con il leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon.

L’unica speranza per i macroniani sarebbe una alleanza con Édouard Philippe, ex primo ministro durante la prima esperienza di Macron all’Eliseo che, dopo essere tornato a fare il sindaco a Le Havre, ha fondato il movimento Horizons.

Sondaggio Ifop Francia Fonte Europa Elects

Come si può vedere, se così fosse i due candidati non sarebbero troppo distanti e un ballottaggio potrebbe avere un esito incerto; in tutti gli altri casi invece, con Bruno Le Maire o Gérald Darmanin candidati di Reinassance, Marine Le Pen avrebbe un vantaggio notevole rispetto agli sfidanti.

Con una guerra a rischio escalation come quella in atto da oltre un anno in Ucraina, da qui al 2027 potrebbe succedere di tutto anche in Francia, ma il sentore generale è che alle prossime elezioni sarà proprio Marine Le Pen a vestire gli abiti della grande favorita.