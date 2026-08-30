Fotovoltaico, la nuova frontiera sono i parcheggi: come funzionano le pensiline solari

Negli ultimi anni la ricerca di spazi ideali per la produzione di energia da fonti rinnovabili sta vivendo un’evoluzione concettuale. Se in passato la concentrazione era rivolta prevalentemente ai grandi campi aperti nei contesti rurali o ai tetti degli immobili residenziali e industriali, oggi la transizione energetica trova una nuova ed efficace alleata nelle infrastrutture già esistenti nel tessuto urbano, come le aree di sosta.

Tra le moderne soluzioni troviamo infatti i parcheggi solari, che consentono di unire la sosta dei veicoli con la generazione di elettricità pulita. Questo modello di integrazione architettonica e tecnologica permette di ottimizzare le surfaces antropizzate senza sottrarre un solo metro quadrato al territorio naturale.

Parcheggi solari a Genova, come cambiano le aree di sosta in città

In Italia, a mostrare concretamente le potenzialità di questo approccio è la città di Genova, dove l’amministrazione ha recentemente approvato la dichiarazione di interesse pubblico per un’articolata proposta di project financing. L’iniziativa, promossa dall’associazione temporanea d’imprese costituita dalle società City Green Light e Ferplant, punta a convertire diverse aree automobilistiche strategiche in strutture ad alto rendimento energetico.

Il piano d’intervento individua nello specifico nove siti operativi dislocati nei vari municipi genovesi, si va dai piazzali di via Giro del Vento, via Borzoli e viale Villa Gavotti alle aree di sosta in via Agostino Novella, via Crevasco, via Fossato di Cicala, via Molassana e via Monte Rosa, fino a comprendere l’area strategica situata nei pressi del Ponte San Giorgio, in Val Polcevera.

Con una diffusione simile è possibile distribuire la generazione elettrica in modo omogeneo nei quartieri, sfruttando spazi asfaltati già destinati alla sosta.

Come funzionano le pensiline fotovoltaiche

Dal punto di vista ingegneristico, il progetto genovese si distingue per una scelta costruttiva attenta all’integrazione urbana e alla tutela del terreno. Su ciascuna delle nove aree individuate verranno montate strutture ombreggianti realizzate in acciaio zincato, caratterizzate da un’altezza variabile compresa tra 2,36 e 2,77 metri, pensate per garantire un agevole passaggio e il riparo delle autovetture.

L’impianto presenterà poi una grande innovazione nella tecnica di fissaggio dei pali di supporto. Il sistema prevede l’infissione diretta di aste metalliche oblique nel terreno per mezzo di martelli pneumatici. Tale modalità applicativa azzera la necessità di interventi murari invasivi, preserva integra la superficie asfaltata sottostante e rispetta rigorosamente il principio di zero consumo di suolo ulteriore.

Finanziamento privato e autoconsumo a distanza

Il progetto genovese è stato reso possibile grazie a un modello di partenariato pubblico-privato con un quadro finanziario ben definito. L’investimento totale, che sfiora 1,2 milioni di euro, sarà interamente sostenuto dal soggetto privato che si aggiudicherà la realizzazione e la gestione tecnologica delle infrastrutture, sollevando il bilancio comunale da costi diretti di avviamento.

Per quanto riguarda la resa energetica, i nove impianti svilupperanno una potenza complessiva installata di 859,74 kWp. Tale apporto garantirà un taglio alle emissioni inquinanti stimabile in circa 436 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.

La vera peculiarità gestionale riguarda però la destinazione dell’elettricità prodotta: l’energia sarà incanalata in un circuito virtuoso composto da sette gruppi di autoconsumo individuale «a distanza». Grazie a questo meccanismo, l’elettricità generata al di sopra dei veicoli in sosta verrà redistribuita tra 348 utenze pubbliche riconducibili al Comune di Genova, coprendo il fabbisogno di scuole, uffici e strutture comunali con ricadute positive dirette sulla bolletta dell’ente.

Incentivi statali e nuove prospettive per le infrastrutture cittadine

L’esperimento genovese evidenzia come l’integrazione tra modalità sostenibili di arredo urbano e incentivi statali dedicati all’autoconsumo energetico possa essere una via percorribile per la sostenibilità dei comuni italiani. Le pensiline solari offrono infatti un triplo vantaggio:

Proteggono i veicoli dagli agenti atmosferici;

Abbattono i costi energetici della pubblica amministrazione;

Contribuiscono in maniera sensibile al raggiungimento dei target climatici nazionali ed europei.

In un periodo storico in cui sfruttare al meglio gli spazi urbani è diventato indispensabili, trasformare i vecchi parcheggi in impianti solari è più che mai una scelta strategica.