Il Nasdaq 100 guadagna oltre il 45% in dodici mesi, Piazza Affari resta sopra quota 49.000 punti e Wall Street continua a macinare record nonostante tensioni geopolitiche, inflazione ancora elevata e banche centrali molto più caute sui tagli dei tassi.

Dopo una corsa simile, però, una parte crescente del mercato sta iniziando a cambiare approccio. Molti investitori vogliono restare esposti agli indici azionari ma senza dipendere da una view direzionale.

I nuovi Certificate Cash Collect di UniCredit si inseriscono proprio in questo spazio: offrono esposizione agli indici globali con premi mensili fino allo 0,97%, pari a un rendimento potenziale annuo lordo dell’11,64%, e una barriera capitale fissata al 60% del valore iniziale dei sottostanti.

Come ottenere il rendimento potenziale dell’11,64% annuo

Il rendimento più alto della nuova emissione UniCredit arriva all’11,64% annuo, con un premio mensile dello 0,97% lordo al mese. Le strutture che offrono questo livello di premio sono due: il Certificate con ISIN DE000UN829B0, costruito su un paniere composto da Eurostoxx Banks, Nasdaq 100, Nikkei 225 e S&P 500, e il Certificate DE000UN829D6, legato invece a Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, Nasdaq 100 e Nikkei 225.

La nuova gamma comprende anche altre soluzioni costruite su combinazioni differenti di indici globali. Il Certificate DE000UN829C8 paga uno 0,93% mensile lordo (11,16% annuo) su un paniere formato da Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, Nikkei 225 e S&P 500, mentre il prodotto DE000UN829A2 offre uno 0,91% mensile (10,92% annuo) con esposizione a Eurostoxx Banks, Ftse Mib, Nikkei 225 e S&P 500. Più prudente invece la struttura DE000UN829E4, che paga uno 0,74% mensile lordo (8,88% annuo) ed è collegata a Eurostoxx 50, Nasdaq 100, Nikkei 225 e S&P 500.

In tutti i casi il funzionamento resta lo stesso: i premi vengono pagati finché il peggiore degli indici del paniere rimane sopra la barriera del 60% del valore iniziale. Il rischio-rendimento di queste strutture è legato alla volatilità dei sottostanti: i premi più elevati sono associati a panieri con sottostanti come Nasdaq 100 o Eurostoxx Banks, che possono aumentare sia il potenziale rendimento sia il rischio che il worst of scenda sotto barriera nelle fasi di mercato più turbolente.

Come funzionano questi Certificate e perché il mercato li sta guardando

La struttura dei nuovi Cash Collect UniCredit è pensata per generare premi periodici anche in una fase di mercato meno lineare rispetto a quella vista negli ultimi anni.

I Certificate sono legati a panieri di grandi indici internazionali, tra cui Nasdaq 100, S&P 500, Eurostoxx 50, Ftse Mib e Nikkei 225, ma il parametro più importante è il cosiddetto “worst of”, che definisce l’indice con la performance peggiore del paniere.

Finché il sottostante peggiore resta sopra la barriera fissata al 60% del valore iniziale, il prodotto continua a pagare i premi mensili previsti.

Uno degli aspetti che sta attirando più attenzione riguarda però l’effetto memoria. Se in una determinata osservazione il premio non viene pagato perché il worst of scende sotto barriera, il flusso non viene perso definitivamente. Se nelle date successive le condizioni tornano favorevoli, i premi non distribuiti possono essere recuperati.

C’è poi il meccanismo Step-Down sul rimborso anticipato. A partire da novembre 2026, i Certificate possono essere richiamati anticipatamente se il peggiore degli indici supera una soglia che si riduce progressivamente nel tempo, passando dal 95% fino al 66% del valore iniziale.

In pratica, con il passare del tempo il Certificate può essere richiamato anche senza che tutti gli indici del paniere siano tornati sui livelli iniziali. È uno dei motivi per cui strutture simili stanno guadagnando spazio in una fase di mercato in cui gli investitori cercano ancora rendimento, ma con un approccio meno aggressivo rispetto agli ultimi anni.