Fiera di Rimini (IEG), crescono fatturato, utili e dividendi

Come investire in borsa?

Italian Exhibition Group (IEG), leader italiano nell’organizzazione di fiere e eventi internazionali, ha annunciato i risultati finanziari per l’esercizio 2024, confermando una crescita significativa in tutte le principali voci di bilancio, tra cui ricavi, utili e margini operativi. Risultati positivi. che riflettono non solo l’efficacia delle strategie aziendali, ma anche il favorevole andamento del settore fieristico globale.

Risultati finanziari 2024 IEG ha registrato un fatturato consolidato di 250 milioni di euro, con un incremento del 17,7% rispetto ai 212,4 milioni di euro del 2023. L’aumento è stato alimentato dal successo di manifestazioni biennali come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, ma anche dalla crescita organica dei principali eventi, tra cui KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. L’EBITDA Adjusted è aumentato del 33,1%, a 65,9 milioni di euro, mentre il margine EBITDA è salito al 26,4% rispetto al 23,3% dell’anno precedente. Questo miglioramento è stato sostenuto da un aumento dei volumi degli eventi, che ha consentito una maggiore efficienza nella gestione dei costi operativi. L’utile netto dell’esercizio ha visto una crescita straordinaria, passando da 13,2 milioni di euro nel 2023 a 32,5 milioni di euro nel 2024, un incremento del 146,1%. Questo risultato è stato favorito da un miglioramento nei margini operativi e dalla solida gestione finanziaria, con la Posizione Finanziaria Netta che ha visto un miglioramento di 9,7 milioni di euro, passando da 71,9 milioni a 62,2 milioni di euro, grazie a una robusta generazione di cassa.

Dividendo e sostenibilità finanziaria Con questi ottimi risultati, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di 0,20 euro per azione, che riflette l’impegno della società a premiare i propri azionisti mentre continua a perseguire una politica di crescita sostenibile. La solidità della posizione finanziaria netta, che si è ulteriormente rafforzata, conferma la capacità del Gruppo di gestire con successo gli investimenti programmati, inclusi gli ampliamenti e le acquisizioni.

Performance per linea di business Il settore degli eventi organizzati ha rappresentato il 61,8% dei ricavi totali di IEG, con un fatturato pari a 154,6 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al 2023. Questo incremento è stato principalmente determinato dal buon andamento degli eventi principali, ma anche dalla cadenza biennale di fiere come Tecna e Fesqua. Nel comparto degli eventi congressuali, che ha registrato ricavi per 20,8 milioni di euro (+8%), la crescita è stata favorita dall’aumento dei congressi di alto profilo, in particolare nel settore medico-scientifico. I servizi correlati hanno generato ricavi per 65,3 milioni di euro, con un aumento del 4%, grazie alla forte performance negli Stati Uniti e alla crescita dei servizi di ristorazione in Italia. Anche l’attività editoriale e gli eventi sportivi hanno visto un incremento, con ricavi che sono passati da 3,9 milioni nel 2023 a 5,7 milioni nel 2024, beneficiando soprattutto dell’ospitalità per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

Investimenti e strategia di crescita Nel corso dell’anno, IEG ha proseguito il suo piano di investimenti, completando l’installazione di due nuovi padiglioni temporanei presso il quartiere fieristico di Rimini, che aumenteranno la capacità espositiva di 8.300 metri quadrati. Inoltre, l’azienda ha acquisito nuovi eventi come Venditalia, che verrà ospitato a Rimini a partire dal 2026, e ha puntato anche su eventi in Brasile, come Infra FM e Smart City. Il piano strategico 2023-2028 di IEG prevede ulteriori investimenti in innovazione, con l’obiettivo di consolidare la leadership del gruppo e rafforzare la sua posizione sul mercato internazionale. Questo piano include non solo l’espansione degli spazi espositivi, ma anche l’ampliamento dei servizi offerti, in linea con le tendenze di crescita nel segmento delle fiere e degli eventi digitali.