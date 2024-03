Festa della Donna 2024, frasi e immagini per gli auguri dell’8 marzo

Oggi, venerdì 8 marzo 2024, è la Festa della Donna.

Va detto che sarebbe più corretto parlare di Giornata internazionale della donna, in quanto si tratta di un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte in questi anni di storia, ma anche per ricordare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state - e purtroppo lo sono ancora - vittime.

È importante quindi non ridurre il significato della Festa della Donna alle frasi di auguri o all’omaggio della mimosa: deve essere soprattutto una giornata di riflessione, interrogandosi su come manca affinché possa esserci un adeguato riconoscimento del ruolo della donna mettendo fine a ogni tipo di discriminazione.

Dopodiché, ovviamente si può cogliere l’occasione per fare gli auguri per la Festa della Donna, o anche solo per esprimere un proprio pensiero a riguardo. A tal proposito, abbiamo selezionato delle frasi e immagini perfette per gli auguri alle donne in questa giornata a loro dedicata, come pure per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai passi in avanti che ancora è necessario fare per dare un maggior peso al ruolo della donna nella società di oggi.

In questo particolare periodo storico, dunque, augurare una buon 8 marzo, Festa della Donna, ha un significato in più e per questo è bene scegliere una frase perfetta per questa ricorrenza. Eccone alcune che abbiamo selezionato per voi, da utilizzare per fare gli auguri alla propria partner, alla mamma, alla sorella o semplicemente a un’amica.

Le frasi di auguri per l’8 marzo

Difficile riassumere con una frase, o con un gesto come può essere l’omaggiare una donna con una mimosa, l’importanza di questa ricorrenza. Tuttavia, per chi è in cerca di uno spunto per fare gli auguri a una persona cara, ecco alcune idee a cui aggiungiamo qua e là un’immagine da potervi abbinare:

Gli unici veri architetti di questo nostro mondo siete voi, le donne. Buon 8 Marzo;

La Festa della Donna non è solo l’8 Marzo. La Festa della Donna è ogni giorno. Per questo non ti auguro di trascorrere una felice giornata ma una vita piena di felicità;

Ogni giorno vi svegliate e provate a cambiare il nostro mondo con coraggio e determinazione: buon 8 marzo a te e a tutte le donne!;

Amica, amante, madre, moglie ma soprattutto donna: tante identità, e un ruolo nella mia vita. Buona Festa della Donna;

Oggi è l’8 marzo: gli uomini ci riempiono di mimose. Insieme a quelle però, portate anche il rispetto Ogni giorno;

Do(n)na tutto l’amore nel mondo. Auguri!

Guarda la donna con sublime incanto e del suo fascino non essere mai stanco. Buon 8 marzo;

Ognuna di noi ha la sua storia, ognuna di noi può nascondere una lacrima dietro ad un sorriso e dire: «va tutto bene». Ognuna di noi sa sempre e comunque come rialzarsi e reinventare la propria vita: perché ognuna di noi è unica nel suo genere. Auguri donne. Siamo meravigliose, non dimentichiamolo mai;

La Festa della Donna sei tu quando ami, quando sei ricambiata. Quando fai un piccolo gesto e vieni apprezzata. Quando doni quello che hai e ti senti appagata. Ogni giorno, in ogni momento, è la Festa della Donna, è la festa dell’amore, è la festa della vita. La vita è donna perché la donna dà la vita.

via GIPHY

Auguri a voi che in ogni momento riuscite a sopportarci, a voi che ogni giorno date prova di forza e coraggio inimitabili, a voi che sempre avete lottato e sempre lotterete per il rispetto che vi dobbiamo. Auguri ancora a tutte voi, complicate e meravigliose;

Non sprechiamo soldi e belle parole: alla donna doniamo il rispetto dei nostri cuori. Siamo per loro oggi e sempre quella carezza che fa bella la vita;

È la Festa della Donna ogni volta che puoi mostrare il tuo viso.

Ogni volta che puoi dire ciò che pensi.

Ogni volta che invece di uno schiaffo, ricevi una carezza.

Ogni volta che non sei sottomessa.

Ogni volta che qualunque cosa fai, è una tua scelta.

Ogni volta che doni la vita. Un abbraccio, te stessa.

È la Festa della Donna ogni volta che sei libera di vivere la vita. Ogni giorno;

Pensate ad un mondo senza donne... fatto? Brutto vero? Allora festeggiatela, celebratela, veneratela ogni giorno. Auguri a tutte!

Frasi divertenti

Per chi invece non vuole rinunciare a un po’ d’ironia neppure in una giornata dal significato così importante, ecco alcune idee per frasi divertenti per la Festa della donna:

Ma quali rose rosse, ma quali bouquet di mammole?! Date retta a me: mazzi di scarpe. Questo è il desiderio inconfessabile di ogni femmina.

Luciana Littizzetto

Uomo: se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte.

Sempre.

Cosa dire a una donna incazzata:

- Hai ragione

- Ho torto

- Andiamo all’Ikea?

Se non basta, nasconditi nella sua borsa.

Non ti troverà mai.

@masse78, Twitter

La posizione che eccita di più una donna?

Lei davanti e lui dietro. Che porta le borse.

@Zziagenio78, Twitter

Ma si sa che le donne hanno sempre ragione, d’altronde lo dice l’italiano: “La ragione” è femmina, “Il torto” è maschio.

Geppi Cucciari

Il silenzio è la sola cosa d’oro che le donne detestano.

Mary Wilson Little

Anche di fronte ad una sola donna, l’uomo e’ comunque in inferiorità numerica.

Che numero porti di scarpe?

Uomo: 43

Donna: 39 da ginnastica, 37 col tacco, di ciabatte il 40. Poi dipende anche da clima, ciclo, umidità...

@Vladinho77, Twitter

- Cosa fai l’8 marzo?

- Festeggio le donne.

- In che modo?

- Metto uno striscione in terrazza con scritto: “C’AVETE TUTTE RAGIONE”.

@masse78, Twitter

La ragione per cui le donne non giocano a calcio è che undici di loro non indosserebbero mai lo stesso completo in pubblico.

Phyllis Diller

Le migliori citazioni famose

Laddove invece si preferisse rivangare il passato, prendendo come frasi d’auguri una qualche citazione famosa, eccone alcune:

La donna è stata bloccata per secoli.

Quando ha accesso alla cultura è come un’affamata.

E il cibo è molto più utile a chi è affamato

rispetto a chi è già saturo.

Rita Levi Montalcini

via GIPHY

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.

Rita Levi Montalcini

Per tutte le violenze consumate su di lei,

per tutte le umiliazioni che ha subito,

per il suo corpo che avete sfruttato,

per la sua intelligenza che avete calpestato,

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,

per la bocca che le avete tappato,

per le sue ali che avete tarpato,

per tutto questo:

in piedi, signori, davanti ad una Donna!

William Shakespeare

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.

Audrey Hepburn

La donna è la rovina dell’uomo ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato.

Marilyn Monroe

via GIPHY

Ci vogliono venti anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota.

Charles Dickens

Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto «G» è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo.

Isabelle Allende

Senza donna, la vita è pura prosa.

Rubén Darìo

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna.

Coco Chanel

via GIPHY

Se gli uomini fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne.

Audrey Hepburn

È facile essere una femmina,

bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti.

Ma per essere una Donna

ti devi vestire il cervello

di carattere, personalità e coraggio.

Anna Magnani

Le migliori frasi prese da canzoni

Anche dalle canzoni è possibile estrapolare delle frasi perfette per fare gli auguri per la Festa della Donna. Eccone una raccolta:

Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l’aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme, nella pioggia o sotto il sole, dentro pomeriggi opachi, senza gioia né dolore.

Donne, Zucchero

Le ragazze fanno grandi sogni forse peccano di ingenuità ma l’audacia le riscatta sempre non le fa crollare mai Le ragazze sono come fiori profumati di fragilità ma in amore sono come querce…

Le ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato

Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia

È una mancata verità che prima o poi succederà

Cambia il vento ma noi no

E se ci trasformiamo un po’

È per la voglia di piacere a chi c’è già o potrà arrivare a stare con noi

(Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia)

Donna che non sente dolore

Quando il freddo gli arriva al cuore

Quello ormai non ha più tempo

E se n’è andato soffiando il vento

(Tu no, Mia Martini)