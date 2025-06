Ferrari debutta nella vela. Elkann svela il progetto Hypersail, “somiglierà a un’astronave”

Ferrari annuncia il suo ingresso nel mondo della vela con il progetto Hypersail, una barca che promette di rivoluzionare il settore per tecnologia, design e ambizione. Presentata a Maranello, lontano dal mare ma nel cuore della Motor Valley, Hypersail rappresenta la prima imbarcazione a vela firmata dal Cavallino Rampante e nasce dalla visione di John Elkann, presidente Ferrari, con la collaborazione del celebre navigatore Giovanni Soldini, scelto come team principal e skipper.

Il varo è previsto entro il 2026, ma Hypersail si distingue già per le sue caratteristiche: un monoscafo di 100 piedi (circa 30 metri di lunghezza), 40 metri di altezza e 20 di larghezza, dotato di due foil laterali ispirati agli AC75 dell’America’s Cup, ma con una chiglia e un bulbo innovativi, arricchiti da alette per garantire stabilità anche nelle traversate oceaniche. Il design, che richiama un’astronave più che una barca, è frutto della collaborazione tra Ferrari, lo studio dell’architetto navale Guillaume Verdier e un team di ingegneri che hanno trasferito know-how e tecnologie dal mondo delle auto sportive alla nautica.

Il nome prende ispirazione dalla nota Hypercar, tre volte vincitrice a Le Mans, ma il progetto è destinato a superare i confini tradizionali tra terra, acqua e cielo: “Il nostro non sarà uno yacht, ma una navicella spaziale”, ha dichiarato Elkann.

Per capire il futuro delle azioni Ferrari (RACE), devi assolutamente sapere questo

La livrea sarà inconfondibilmente Ferrari, con richiami al giallo Modena, colore storico del Cavallino prima del celebre rosso. La barca sarà affidata a un equipaggio variabile tra 8 e 12 marinai, a seconda delle esigenze di regata o record oceanici. La costruzione avverrà in un cantiere toscano top secret , con una squadra di venti tecnici Ferrari impegnati a tempo pieno , affiancati da altri ottanta dipendenti coinvolti tra auto e vela.

Il trasferimento di competenze dalla Formula 1 e dalla linea sportiva Ferrari è uno degli elementi chiave: il software delle sospensioni della Ferrari F80 è stato trasformato in un algoritmo per la gestione della barca, mentre l’alimentazione elettrica, con 100 centraline e oltre 15 km di cavi, garantirà soft power grazie a pannelli solari e turbine eoliche di bordo. A testimonianza dell’impatto innovativo del progetto, sono già stati ottenuti nove brevetti e altri sei sono in fase di deposito.

Il progetto Hypersail nasce da un “ foglio bianco ”, come sottolineato da Soldini, e punta a ridefinire completamente gli standard della vela oceanica. La scelta del monoscafo, rispetto al più stabile multiscafo, è stata dettata da esigenze di performance: “ Abbiamo scelto il monoscafo perché offre vantaggi in termini di aerodinamica, anche se è meno stabile di un catamarano. Chiglia e bulbo lo rendono più pesante e quindi più stabile ”, spiega il velista.

La visione di Elkann e Soldini: trasformare il mondo della vela

Il debutto di Ferrari nella vela non ha come obiettivo la partecipazione all’America’s Cup: “La Coppa America non mi interessa, ci sono regole stringenti e limitative”, ha chiarito Elkann. L’ambizione è quella di battere record oceanici e partecipare a regate internazionali, ma soprattutto di esplorare nuove frontiere tecnologiche e stilistiche senza vincoli regolamentari.

La barca Ferrari è libera: possiamo spingerci dove vogliamo, l’unico confine è l’infinito.

Il progetto Hypersail si fonda quindi sulla sinergia tra passione, competenza e spirito di squadra: “Quando lavoriamo assieme è dove facciamo cose fantastiche”, ha ribadito Elkann, sottolineando come la vera forza del Cavallino sia la capacità di affrontare sfide apparentemente impossibili unendo le migliori risorse del gruppo.

Mentre è in corso la ricerca degli sponsor, Soldini si sta già allenando al simulatore e il sogno condiviso con Ferrari si prepara a prendere il largo: “Proviamo a immaginarci qualcosa che non è mai stato creato e che cambierà la vela per tutti”.