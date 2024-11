La famiglia reale più ricca del mondo vale 4 volte di più di Elon Musk e Bill Gates messi insieme

Le dinastie reali spesso evocano immagini di lusso, sfarzo e privilegio, ma una in particolare surclassa tutte le altre in termini di ricchezza. La famiglia reale saudita, conosciuta come la famiglia Saud, è celebre per la sua agiatezza. La dinastia vanta un patrimonio stimato in 1,1 trilioni di sterline, superando di quattro volte la fortuna combinata di Elon Musk e Bill Gates, rispettivamente l’uomo più ricco del mondo e uno dei fondatori di Microsoft.

La ricchezza della famiglia Saud: una scala senza precedenti

Con circa 15.000 membri, la famiglia Saud rappresenta un’istituzione unica nel panorama mondiale. Tuttavia, la stragrande maggioranza della loro ricchezza è concentrata nelle mani di circa 2.000 parenti stretti. Il fulcro di questa immensa fortuna risiede nelle enormi riserve di petrolio dell’Arabia Saudita, che costituiscono la principale fonte di entrate del regno.

Re Salman Bin Abdulaziz Al Saud, in carica dal 2015, guida questa dinastia, mentre suo figlio, Mohammed Bin Salman (MBS), è il leader de facto del paese e l’attuale primo ministro. La famiglia è celebre per il suo stile di vita opulento, che include palazzi spettacolari, jet privati, yacht di lusso e una collezione d’arte inestimabile. Tra gli acquisti più noti figurano il castello francese di Luigi XIV, comprato per 235 milioni di sterline, il dipinto Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, acquistato per 349,6 milioni di sterline, e uno yacht valutato 392 milioni di sterline.

Il confronto con la famiglia reale britannica

Se si guarda alla famiglia reale britannica, la differenza di ricchezza è abissale. Secondo Forbes, la monarchia britannica detiene un patrimonio di circa 69 miliardi di sterline. Gran parte di questa ricchezza proviene da beni tangibili come gli immobili e dal valore del “brand” familiare. Ma andiamo a vedere un po’ meglio.

leggi anche Questo è il diamante più grande al mondo. Vale 2 miliardi di euro

Tra i beni più significativi si trovano il Ducato di Cornovaglia, noto per la sua redditività, e il Ducato di Lancaster, che include terreni, proprietà e altre risorse direttamente di proprietà del monarca. Il Ducato di Lancaster, ad esempio, ha un patrimonio netto stimato di 652,8 milioni di sterline e comprende proprietà iconiche come il Savoy Hotel e la Somerset House. La fortuna personale di re Carlo III è stimata in 559,6 milioni di sterline, che lo rendono la 258esima persona più ricca del Regno Unito. Sebbene si tratti di molto denaro, la differenza con i Saud è evidente.

La ricchezza come simbolo di potere

La straordinaria ricchezza della famiglia Saud non è però solo una questione di numeri. È un simbolo del potere e dell’influenza che il petrolio ha conferito alle monarchie del Medio Oriente, in particolare dopo il crollo dell’Impero Ottomano nel XX secolo. Da allora, paesi come l’Arabia Saudita, il Qatar, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti hanno visto una crescita esplosiva delle loro economie, legata allo sfruttamento delle risorse naturali.

Nell’attuale contesto globale, questa ricchezza è un potente strumento di soft power: attraverso investimenti strategici, acquisizioni di beni culturali e collaborazioni internazionali, la famiglia Saud ha rafforzato la propria posizione sulla scena mondiale, mantenendo al contempo una gestione strettamente centralizzata della propria fortuna.

Una monarchia moderna o un’aristocrazia feudale?

C’è poi un ultimo aspetto interessante. Mentre i monarchi occidentali si trovano spesso a giustificare la propria rilevanza in società democratiche, la famiglia Saud opera in un contesto dove la monarchia è parte integrante del sistema politico e sociale. Tuttavia, questa concentrazione di ricchezza e potere solleva interrogativi sull’equità economica e sulla sostenibilità di tale modello nel lungo termine.

leggi anche Una crisi finanziaria può travolgere la Russia. I motivi sono petrolio e Arabia Saudita

La ricchezza della famiglia Saud è controversa, ma anche talmente immensa da sembrare quasi irraggiungibile. È il simbolo di un sistema economico plasmato sulle risorse naturali, che ha permesso a questa dinastia di accumulare un potere senza eguali. Rispetto alle monarchie occidentali, la loro fortuna racconta non solo di lussi sfrenati, ma anche e soprattutto di un’influenza geopolitica che si estende ben oltre i confini del Medio Oriente, forse oltre quanto noi possiamo capire.