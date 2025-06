EUR/USD in rally, ma un segnale avverte di un possibile cambio di rotta

L’euro sta correndo da mesi e il dollaro arranca. E con il superamento di area 1,15, il cambio EUR/USD ha finalmente rotto gli indugi e messo nel mirino quota 1,20. Un target ambizioso, certo, ma tecnicamente possibile, considerando lo slancio delle ultime settimane e il cambio di passo della politica monetaria.

Non è però una corsa in linea retta e prima di arrivare lassù, il mercato potrebbe prendersi una pausa, magari tornando a testare dei supporti. Tutto dipenderà dalle prossime mosse della Fed e della Bce e da come i mercati interpreteranno i segnali in arrivo.

Di seguito vediamo cosa può accadere e i livelli da monitorare. [...]